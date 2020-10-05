5 октября в автосалоне KIA Motors в Сергелийском районе Ташкента были презентованы новые модели южнокорейского автопроизводителя — KIA Seltos и K5. Как ранее писала «Газета.uz», компания Roodell планирует запустить на заводе ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне «Джизак» сборку этих двух моделей, которые поступят на рынок в ноябре.

Седан К5 представлен в шести комплектациях, цены на которые варьируются в пределах 249,9−369,9 млн сумов, компактный кроссовер Seltos — в трех (от 229,9 до 279,9 млн сумов).

Данияр Давлетияров.

Генеральный директор и сооснователь Roodell Данияр Давлетияров рассказал «Газете.uz» о разнице цен с Россией, расширении линейки, предстоящей эксклюзивной модели для Узбекистана, а также сложностях сотрудничества с «Узавтосаноат».

О разнице цен на KIA с Россией





В социальных сетях обратили внимание на разницу цен KIA в Узбекистане и России. Данияр Давлетияров объяснил, почему российские модели стоят дешевле.

«Во-первых, мы производим машины из комплектов, которые не сделаны в Российской Федерации, то есть цена автомобиля не имеет никакого отношения к России. Во-вторых, у нас совсем разная комплектация. Если в России нацелены на удешевление продукта, потому что очень конкурентный рынок, где ежегодно продается около 1,5 млн автомобилей, то в нашем случае — нам на данном этапе нужен современный, опционально богатый, хороший автомобиль со всякими вещами, которых на нашем рынке вообще нет. Поэтому у нас комплектации сами по себе дороже, чем российские», — заявил он.

«Например, в России KIA Seltos продается с двигателем 1,6 л на механике. У нас абсолютного такого нет. У нас только безальтернативный 2-литровый двигатель с автоматической коробкой передач. То же самое с K5», — объяснил предприниматель.

Глава Roodell также указал на транспортные расходы при доставке запчастей.

«Еще транспортная логистика. Если мы привозим запасные части из Южной Кореи, они отгружаются в порт, из порта едут в Россию, оттуда на поездах через всю Россию до Казахстана, оттуда — в Ташкент, здесь грузятся на автомобили и привозятся в Джизак. Это приводит к дороговизне. На следующем этапе перед заводом мы ставим задачу удешевить продукт за счет снижения расходов на логистику», — рассказал он.

По его словам, основной задачей Roodell было запустить продукт на рынок Узбекистана и начать работу как можно скорее, чтобы «дать то, что хочет покупатель».

Данияр Давлетияров считает, что цены на автомобили KIA в Узбекистане относительно дешевые, поскольку при импорте в готовом виде стоимость могла быть выше на 70−80%. Таким образом, компания хотела предоставить «что-то новое, современное, альтернативное» местным покупателям.

Расширение линейки и эксклюзивная модель для Узбекистана

Согласно бизнес-плану и стратегии развития автопроизводителя, планируется запускать одну модель KIA каждый квартал.

«Если мы говорим про модели KIA, то до конца следующего года мы придем к цифре 8 моделей в линейке. Будет и что-то подешевле, что-то подороже. Наша цель — привозить в Узбекистан современное, обновленное, последнее», — заявил предприниматель.

По его словам, новые модели будут запускаться после того, как они пройдут определенный рестайлинг на основных рынках.

На первом этапе завод будет собирать автомобили методом крупноузловой сборки, совершая 195 операций.

На втором этапе, к концу 2022 года, планируется введение в действие линий с цехами сварки, окраски кузовов и запуск СKD-сборки. Сейчас на объекте трудятся около 600 работников, включая 200 рабочих на самом заводе.

«На втором этапе будем запускать абсолютно другой автомобиль, его сейчас нигде нет. В СНГ он не представлен. Это будет новый продукт KIA, который эксклюзивно будет производиться на территории Узбекистана для всего региона… По нашим подсчетам, это будет бюджетный автомобиль, который также будет идти на экспорт», — заявил Данияр Давлетияров.

В рамках своих обязательств как члена свободной экономической зоны в Джизаке Roodell намерена экспортировать в районе 20% от производимых автомобилей, а также добиться уровня локализации минимум в 30%.

Монополия UzAuto Motors и сотрудничество с «Узавтосаноат»





Данияр Давлетияров признал, что «с одной стороны монополия пугала, но с другой — мы очень ей благодарны».

«Поскольку, если бы не было их, то наши партнеры, чей завод мы строим, скорее всего, не смогли бы это сделать», — отметил он.

Партнеры Roodell первоначально обратились к «Узавтосаноат» для строительства завода, однако получили отказ, сообщил бизнесмен.

«Наши партнеры говорят, что в силу их какой-то эксклюзивности соглашения с текущими партнерами, они им отказывали. Из-за отказа бренды искали других партнеров, с которыми можно сделать завод. Мы с ними договорились, хотя уговаривали долго: „Не бойтесь, наш рынок не страшный, монополист вас не задавит, у нас рынок абсолютно открытый“», — отметил он.

Данияр Давлетияров утверждает, что его компания намерена сотрудничать с «Узавтосаноат» в части локализации запасных частей.

«У нас нет никакого отношения к „Узавтосаноат“. Эта компания работает на рынке 25 лет и фактически владеет теми интересными для нас предприятиями. Это предприятия локализации, которые производят запасные части. Мы хотим с ними работать в этой области: аккумуляторные батареи, сидения, стекла, выхлопные системы. Это те запчасти, которые мы хотим локализовать на первом этапе», — указал он.

При этом Roodell сталкивается с определенными сложностями в переговорах с «Узавтосаноат», заявил предприниматель.

«Но есть сложности, признаюсь. От нас шарахаются, с нами не хотят разговаривать. Говорят: „Вы — частная компания, к „Узавтосаноат“ не имеете отношения, вы нам конкурент“… Я уверен, что мы все равно договоримся с „Узавтосаноат“. Мы открыто говорим давайте работать вместе. Вот та самая кооперация, которая очень популярна в словах, в СМИ, но на самом деле очень сложно добиться», — считает он.

По его словам, инвесторы из России, Индии и Республики Кореи готовы войти на рынок Узбекистана, чтобы производить запасные части для автомобилей.

Завод Roodell позиционируется как мультибрендовый — в дальнейшем здесь будет налажен выпуск автомобилей ряда других известных в мире брендов, помимо KIA.

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