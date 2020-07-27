В Узбекистане открылся первый дилерский центр Volkswagen и начались продажи легкого коммерческого автомобиля Caddy. Об этом было сообщено на презентации в понедельник.

Председатель компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков, открывая дилерский центр, сообщил, что проект зародился во время визита президента Узбекистана в Германию в январе 2019 года. После был заключен договор о сотрудничестве между «Узавтосаноат» и концерном Volkswagen. Он напомнил, что на первом этапе проекта принято решение производить семиместный минивэн Caddy.

«Причиной тому стало то, что сегмент таких автомобилей не был освоен узбекской автомобильной промышленностью. Машины этого сегмента не выпускались не только в Узбекистане, но и в странах СНГ и ближнего зарубежья. В скором будущем уровень локализации производства этих автомобилей станет возможен на уровне стандартов качества Volkswagen», — заявил он.

Генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович напомнил, что Volkswagen Group уже на протяжении многих лет представлена в Узбекистане в лице грузового бренда MAN.

«Совсем скоро мы перейдем к следующему этапу нашего сотрудничества. Мы реализуем наши автомобили во многих странах мира. Однако количество стран, где мы производим их, намного меньше. И я счастлив, что Узбекистан войдет в список наших стран-производителей уже этой осенью», — сообщил он.





Гендиректор Джизакского автомобильного завода Ойбек Аюбов сообщил, что в ближайшие недели планируется открытие еще одного дилерского центра в Ташкенте, а также в Джизаке и Коканде, а в будущем — во всех регионах страны.

Характеристики Volkswagen Caddy

Автомобиль оснащен бензиновым четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 л. Максимальная мощность — 110 л. с. Средний расход топлива — 6−8 л, экологическая норма — Евро-3.

Volkswagen Caddy в Узбекистане будет представлен в трех видах комплектации:

грузовой Cargo с короткой базой и грузоподъемностью до 750 кг;

грузопассажирский Kombi;

пассажирский Trendline (от 2 до 7 мест);

Цена

Стартовая цена Volkswagen Caddy:

в комплектации Cargo — 172,1 млн сумов (16,8 тысячи долларов США по курсу ЦБ на 27 июля);

в комплектации Kombi — 190 млн сумов (18,6 тысячи долларов);

в комплектации Trendline — 221,9 млн сумов (21,7 тысячи долларов).

Автомобили можно приобрести в дилерском центре по улице Обихаёт, 39 в Сергелийском районе Ташкента или онлайн на сайте volkswagen.uz .

Как сообщили «Газете.uz» в компании, по итогам первой фазы планируется изучение рынка и спроса, а также реализовать до 2000 автомобилей в этом году.

Напомним, проект будет реализован в два этапа. На первом, в 2020−2021 годах, автомобили Volkswagen и Škoda (c 1991 года входит в группу Volkswagen) будут импортироваться в готовом виде. В Ташкенте, Фергане и Джизаке будут созданы дилерская и сервисная сети.

Работники Джизакского автомобильного завода пройдут обучение по крупноузловой сборке и контролю качества. Немецкие специалисты будут проводить аудит качества.

С 2022 года начнется полный цикл производства, который включает процессы сварки, окраски и сборки.