Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об организации в Узбекистане производства легких коммерческих автомобилей Volkswagen, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Договоренность между «Узавтосаноат» и «Фольксваген Груп Рус» была достигнута в марте. В рамках соглашения сборка и выпуск немецких автомобилей будут производиться в свободной экономической зоне «Джизак» на базе Джизакского автомобильного завода.

В документе отмечается, что проект будет реализован в два этапа. На первом, в 2020−2021 годах, автомобили Volkswagen и Škoda (c 1991 года входит в группу Volkswagen) будут импортироваться в готовом виде для изучения рынка и проведения маркетингового анализа. В Ташкенте, Фергане и Джизаке будут созданы дилерская и сервисные сети.

Работники Джизакского автомобильного завода пройдут обучение по крупноузловой сборке и контролю качества. В ходе крупноблочной сборки немецкие специалисты будут проводить аудит качества на соответствие оригинального производителя.

В этот же период организуют поставку комплектующих деталей для организации крупноузловой сборки модели Volkswagen Caddy.

До 1 ноября 2021 года будет разработано и заключено инвестиционное соглашение по переходу ко второму этапу реализации проекта, предусматривающему:

организацию полного цикла производства;

внесение инвестиций в размере не менее 30% от существующих активов предприятия;

определение эксклюзивных прав по внешним рынкам сбыта.

C 2022 года начнется полный цикл производства, который включает процессы сварки, окраски и сборки, сообщил генеральный директор Джизакского автомобильного завода Ойбек Аюбов. Будут также расширены дилерская и сервисная сети в каждом регионе Узбекистана.

Министерству энергетики поручено обеспечить с июля наличие не менее одной автомобильной заправочной станции в каждом регионе страны с высококачественным дизельным топливом и автобензином, отвечающим требованиям стандарта «Евро-5».

Финансирование будет осуществляться в пределах суммы, утвержденной ранее под производство транспортных средств под брендом Peugeot, на сумму более 133 млн евро с учетом корректировки расходов в технико-экономическом обосновании. Требования к приобретаемым оснасткам будут изменены под бренд Volkswagen.

Выпущенные автомобили получат гарантийный период от двух до трех лет без ограничения пробега.

Напомним, в марте этого года «Узавтосаноат» подтвердил закрытие проекта автозавода Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive в Джизаке, соглашение о создании которого было подписано в 2017 году. Завод планировалось запустить 10 декабря 2018 года, однако затем «Узавтосаноат» сообщил, что совместно с PSA Groupe пересмотрит проект автозавода «из-за непредвиденных изменений исходных данных».

В итоге на производственной площади, построенной на средства «Узавтосаноат» (особо отмечалось, что французские средства к строительству завода в Джизаке привлечены не были), Volkswagen развернет сборку Caddy четвертого и пятого поколений.