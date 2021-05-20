Одной из самых обсуждаемых тем последних недель стало качество обучения иностранным языкам, поднятое президентом на селекторном совещании. Были анонсированы меры, призванные улучшить положение дел в этой сфере: введение надбавок учителям, получившим международные языковые сертификаты; внедрение требования о наличии национального и международного языкового сертификата для учителей, вновь (или впервые) принимаемых на работу; покрытие части расходов на обучение учителям, получившим высокие баллы; выделение средств на каждый район и город для повышения качества обучения иностранным языкам; создание специализированных школ, с привлечением иностранных педагогов; внедрение президентской награды для поощрения школ с лучшими показателями по иностранным языкам.

Говорилось о том, что каждый выпускник школы должен в совершенстве владеть двумя иностранными языками. Констатирована необходимость внедрения учебников и методик, соответствующие международным стандартам, а также преподавания профильных дисциплин в вузах на иностранных языках. Также было сказано о намерениях ввести обязательное требование знания иностранного языка при приёме на работу и назначении на новые должности в государственных органах, а также о введении дополнительной надбавки для сотрудников с глубоким знанием иностранного языка. Анонсировано создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров Узбекистана.

Многие из анонсированных мер нашли своё отражение в постановлении президента «О мерах по выведению на качественно новый уровень популяризацию иностранных языков». Но попытки повысить качество преподавания иностранных языков были предприняты и некоторое время тому назад в масштабном постановлении президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 года. И всё же, несмотря на «бодрые» отчёты тех времён и рапорты об «успешном претворении в жизнь данного постановления», «положение системы обучения иностранным языкам на местах не позволяет эффективно решать поставленные в этой сфере масштабные задачи», отмечает пресс-служба главы государства.

Может, стоит проанализировать сделанные ранее шаги, прежде чем приступать к новым? Как писал классик узбекской литературы Абдулла Кадыри: «Благое это дело, когда, приступая к новому, оглядываешься на прошлое, гласит народная мудрость».

Учителя иностранных языков: «кнут» в виде сертификатов и «пряник» в виде надбавок

Было отмечено, что только 4% из 53 тысяч учителей иностранного языка имеют национальный и международный языковой сертификат и почти половина из 11 тысяч учителей иностранного языка в школах не смогли пройти тест.

Ещё президентским постановлением 2012 года учителям иностранных языков были введены ежемесячные надбавки. Было создано специальное управление в Государственном центре тестирования (ГЦТ), одной из задач которого является тестирование учителей, по итогам которого и принимается решение о присуждении надбавок.

Из-за крайне низких показателей учителей, успешно сдавших эти тесты, требования к результатам теста, необходимым для получения надбавки, были смягчены . Также были организованы массовые еженедельные курсы повышения квалификации, через которые прошло огромное количество учителей и на которые наверняка были потрачены немалые бюджетные средства. Однако мы имеем, что имеем — половина учителей иностранных языков не знают иностранный язык, который преподают, на должном уровне. Почему же так происходит?

По данным Госкомстата , среднемесячная зарплата в сфере образования в 2020 году составила 1,9 млн сумов при неофициальной потребительской корзине в 2,1 млн сумов, а показатель роста по сравнению с 2019 годом составил всего 7,4% при уровне инфляции в 11,1%. Причём, по данным комитета, в эти 1,9 млн включены также надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплата за неотработанное время. Если учесть, что с этой суммы ещё будут вычтены налог на доходы физлиц и отчисления в профсоюзный фонд, положение не совсем радужное.

Чтобы получить свою зарплату, школьному учителю необходимо отработать 20 аудиторных и 16 внеаудиторных часов в неделю, а преподавателю вуза — не менее 400 аудиторных часов в течение учебного года. Тот же педагог, имея национальный или международный сертификат, может рассчитывать на заработок до 10−15 млн сумов в частных центрах, судя по данным сайтов HeadHunters или IshKop . При этом условия в государственной школе или вузе и в учебном центре (количество учеников в группе, бумажная волокита, качество учебников, уровень методического и технического оснащения, недельная нагрузка), как правило, не сопоставимые.

На совещании у президента 6 марта была поставлена задача: в следующие три года 53 тысячи учителей школ должны получить международные языковые сертификаты. Возникает вопрос: сколько из них останутся в школах после получения международных сертификатов? Ведь даже с 50% надбавками, которые, согласно постановлению президента, будут теперь выплачивать ежемесячно учителям с сертификатом уровня С1, зарплата в школах вряд ли будет привлекательна по сравнению с зарплатами в частных центрах, особенно для тех, кто имеет хороший уровень языка, да и условия работы, как отмечено выше, кардинально разные.

Если мы хотим, чтобы госсектор образования был привлекателен для квалифицированных педагогов, в первую очередь условия работы и оплаты должны быть конкурентоспособны, причём не только для учителей иностранных языков, но и для всех профессионалов.

Ведь, согласитесь, работа учителя, хорошо знающего, например, родной язык, математику или естествознание и умеющего прививать детям любовь к знаниям, не менее важна для общества, чем работа учителя иностранного языка. Также должны быть созданы условия для профессионального роста и повышения квалификации не ради «галочки», а учитывая реальные потребности.

В планах внедрение требования о наличии национального и международного языкового сертификата для учителей, вновь (или впервые) принимаемых на работу. А как же быть тогда с дипломом языкового вуза? Ведь, согласно действующим госстандартам , выпускник языкового вуза, где и готовят будущих учителей иностранных языков, должен иметь уровень C1, а это значит — теоретически — наличие диплома языкового вуза и должно подтверждать знание языка на этом уровне.

Выполняется ли данное требование и как проверяется наличие уровня С1 у выпускника до выдачи ему диплома, разрешающего преподавать иностранный язык в учебных заведениях? Если учитель иностранного языка должен знать преподаваемый им язык на должном уровне, не логичнее ли проверять выполнение данного требования до выдачи ему документа, разрешающего профессиональную деятельность? И не будет ли такой подход — требование языкового сертификата для приёма на работу — дискриминацией в отношении выпускников языковых вузов, ведь для приёма на работу выпускника матфака или истфака сертификат о знании математики или истории на должном уровне не требуется?

Рассмотрим другую сторону медали. Языковой сертификат подтверждает лишь владение языком, но не профессионализм педагога. Наличие, скажем, сертификата IELTS с баллом 7.0 и выше ещё не означает, что человек владеет методикой преподавания английского языка, умеет управлять классом и мотивировать учеников — иначе можно было бы школьника с таким сертификатом пустить в класс преподавать своим сверстникам. Но пока ничего не говорится ни о пересмотре устаревшего содержания предметов «Педагогика» и «Методика» для будущих педагогов, на которые, к тому же, отведены всего 9 кредитов из 270 в учебной сетке , ни о стимулировании педагогов, имеющих международные сертификаты, подтверждающие педагогическое мастерство.

Знать предмет и уметь его преподавать — разные вещи. Знание иностранного языка для педагога иностранного языка — такая же норма, как, скажем, для математика — знание математики или для историка — знание истории, ведь, по сути, для выпускника языкового вуза это не иностранный язык, а специальность. Педагогика, педагогическая психология, методика преподавания, оценивание должны быть одними из ключевых дисциплин в подготовке педагогов и повышении их квалификации, а содержание этих дисциплин должно отвечать современным тенденциям в педагогической науке. При поощрении педагогов также необходимо учитывать не только знание предмета, но и умение его преподавать.

Два языка в совершенстве к концу школы: миссия (не)выполнима?

Заявлено, что отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должен знать в совершенстве минимум два иностранных языка. В совершенстве — это значит как минимум на уровне С1 по шкале CEFR , хотя те же стандарты требуют от выпускника школы или лицея знание языка на уровне B1. Да и проекты Национальных учебных программ по русскому языку для национальных школ и иностранным языкам , разработанные МНО, предполагают изучение этих языков в школе до уровня B1+.

В действующей школьной учебной сетке на изучение иностранного языка отведено 984 часа на протяжении 11 лет — после постановления 2012 года иностранным языкам начали обучать аж с 1-го класса.

Согласно рекомендациям Кембриджского университета, ученику средней школы, при наличии хорошего учителя, требуется от 750 до 950 аудиторных (контактных) часов для достижения уровня B2 по английскому языку. Интересно, что если ученику средней школы нужны до 200 часов для достижения уровня А1 (элементарный уровень: уровень выживания), то ученику начальной школы нужны до 440 часов для того же уровня. Это значит, что при действующей учебной сетке школьник может достичь уровня А1 в лучшем случае лишь к концу 6-го класса.

Если учитывать, что на усвоение каждого последующего (более сложного) уровня потребуется больше часов по сравнению с предыдущим уровнем, достижение совершенства к концу школы — задача вряд ли достижимая без финансовых вложений со стороны родителей на дополнительные занятия с репетитором или в частных центрах. И потом, школьная программа состоит не только из языков, но и других предметов, которые также не менее важны для развития детей.

В этом свете вопрос о том, стоит ли нагромождать детей тремя или даже четырьмя языками в начальной школе, когда у них ещё проблемы с пониманием текстов на родном языке, или, может, стоит вводить иностранные языки в средней школе, когда дети могут меньше времени тратить на освоение одного уровня — вопрос, требующий научно обоснованного, а не популистского подхода.

Помнится, раньше иностранные языки начинали изучать с 5-го класса. О рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка Кыргызстану по этому вопросу я уже писал .

Методика, учебники, система оценки: а воз и ныне там?

Проблема не только в количестве часов, отводимых на изучение языков, но и в методиках, в том числе и в учебниках и учебно-методических пособиях, а также в системе оценки.

В преамбуле постановления 2012 года по иностранным языкам констатировалось: «Образовательные стандарты, учебные программы и учебники не в полной мере соответствуют современным требованиям, особенно в части использования передовых информационных и медиа-технологий. Обучение ведётся в основном традиционными методами». После этого были приняты новые образовательные стандарты на основе CEFR — Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, изданы новые учебники, введена национальная тестовая система по иностранным языкам.

Я уже писал , что по интересному стечению обстоятельств, в качестве авторов новых школьных учебников по английскому языку задействованы сотрудники Республиканского научно-практического центра развития инновационных методик при УзГУМЯ, который после того постановления 2012 года выполнял функции рабочего органа координационного совета по дальнейшему развитию изучения иностранных языков. Одной из функций этого совета и было утверждение авторских групп для учебников по иностранным языкам. Попробуем пролистать новый учебник для 8-го класса, изданный в 2020 году.

8-й класс, согласно действующим стандартам, — это уровень А2, предполагающий умение выполнять задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы, а также в простых выражениях рассказывать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

Темы, выбранные для этого, всё ещё элементарного уровня, довольно «интересные»: традиции, СМИ, соцсети, экология… Не совсем понятно, как учащийся со словарным запасом уровня А2 сможет понимать тексты и общаться на такие достаточно абстрактные темы. Попытка найти ответ на этот вопрос в методическом пособии для учителя по данному учебнику не увенчалась успехом: на портале учебников МНО вместо методички к этому учебнику размещена книга для учителя , основанная на совсем другом учебнике 2014 года издания, уже вышедшем из употребления.

Пресс-служба президента сообщает , что вновь создаваемым школам с углубленным обучением иностранным языкам будет предоставлена свобода выбора учебников иностранного производства, передовых учебных программ и методик. Почему бы не дать такую свободу всем школам, чтобы учителя могли выбирать наиболее подходящие для своих учеников методики и пособия? Ведь частные центры и репетиторы добиваются результатов, используя книги международных издательств. Да и здоровая конкуренция заставила бы местных авторов и издательства обращать больше внимания на методическое качество своей продукции.

Владение языком — это, в первую очередь, коммуникативные компетенции: понимание устной и письменной речи, а также умение устно и письменно общаться, при этом словарный запас и знание грамматики должны служить пониманию и общению. Знание лексики и грамматики можно проверить через коммуникативные компетенции, то есть, оценивая, насколько человек понимает устные и письменные тексты, пишет и говорит на языке, можно делать выводы о его словарном запасе и знании грамматики.

Наоборот не получится: оценка лексики и грамматики не даёт полноценной картины о коммуникативных компетенциях — человек может хорошо разбираться в правилах грамматики и знать много слов, но может не понимать речь и не уметь общаться. Именно поэтому все международно-признанные экзаменационные системы по иностранным языкам — IELTS, TOEFL или Cambridge Exams по английскому, TestDAF или Goethe-Zertifikat по немецкому, DELF или DALF по французскому и другие — проверяют именно языковые компетенции.

У нас система оценки по иностранным языкам в основном заточена под грамматику и лексику — так было до вышеупомянутого постановления, так она и осталась после неё. Госинспекция по надзору за качеством образования при аттестации учителей иностранных языков коммуникативные компетенции не проверяет. Тесты ГЦТ для поступающих в вузы состоят из заданий, направленных на проверку грамматики, лексики и частично чтения, да и результатов исследований, подтверждающих их валидность — пригодность для оценки уровня языка — пока ещё нет.

Учитывая влияние системы оценки на обучение — «эффект отлива» , о котором я писал неоднократно — немудрено, что учителя и их ученики могут не хуже носителей знать, где какой артикль нужно ставить, но испытывают проблемы с общением и пониманием.

Национальная тестовая система по иностранным языкам могла бы помочь изменить такую ситуацию. Однако изменения в требованиях к абитуриентам (теперь только сертификат уровня B2 или выше освобождает абитуриента от тестов по иностранному языку при поступлении в вуз) сделали систему непривлекательной для большинства — о возможных последствиях таких изменений я писал ещё на стадии обсуждения. Ведь уровень B2 является достаточно высоким уровнем для абитуриента, а школьная программа вовсе не предусматривает достижение этого уровня.

Анализ данных по количеству обладателей национального сертификата показывает, что всего 9% из общего количества претендентов смогли сдать тесты национальной системы уровня В2 и выше, а средний балл узбекистанцев по экзамену IELTS в 2019 году составил всего 5,7 — ниже, чем, например, в России, Украине или Казахстане.

На совещании говорилось и о преподавании предметов в вузах на иностранном языке. Подобная задача — преподавание в высших учебных заведениях отдельных специальных предметов, особенно по техническим и международным специальностям, на иностранных языках — ставилась и в постановлении 2012 года. Но для успешного усвоения профильных дисциплин на иностранном языке абитуриент должен уметь понимать лекции, учебную и научную литературу, писать курсовые работы на этом языке. Нынешняя же система тестирования не позволяет отбирать абитуриентов, готовых к изучению профильных дисциплин на иностранном языке, и при таком раскладе студент может не освоить ни язык, ни свою специальность. Да и преподаватели, умеющие вести лекции по спецдисциплинам на иностранном языке, которых, судя по цифрам, озвученным президентом, не так уж и много, скорее всего, предпочтут работать в частном вузе или филиале зарубежного вуза, где и оплата выше, и «волокиты» меньше.

Для того, чтобы система обучения была эффективной, необходимо, чтобы триада «стандарты-методика-оценка» работала в едином ключе. Когда стандарты декларируют одно, методика направлена на другое, а система оценки проверяет третье, невозможно добиться успеха, как это и показала практика после постановления 2012 года. Для решения этой проблемы требуется комплексный подход, а демонополизация сферы учебников и тестирования могла бы, через конкуренцию, помочь наладить слаженную работу основных компонентов образования и обеспечить качество обучения в целом и иностранным языкам в частности.

Агентство, каналы, средства: готов ли бюджет?

Постановлением президента также создан новый госорган — Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров, с центральным аппаратом в столице и представителями в регионах. Оно будет координировать внедрение международно-признанных программ и учебников по изучению иностранных языков на всех уровнях образования, организовать обучение иностранным языкам, пользующимся высоким спросом, координировать разработку методик и рекомендаций по изучению иностранных языков для всех слоев населения, а также создавать обучающий контент — видеоролики, игры, развлекательные программы, фильмы. Кроме того, оно же должно будет создавать методику профессионального перевода с государственного языка на иностранные и наоборот и вести рейтинг образовательных учреждений, госорганов, отраслей и регионов по знанию иностранных языков.

После постановления 2012 года также были специальные органы, такие как Координационный совет по дальнейшему развитию изучения иностранных языков, Республиканский научно-практический центр развития инновационных методик при УзГУМЯ, управление по оценке уровня знаний и владения иностранным языком в составе ГЦТ. Не могут ли функции нового агентства выполняться существующими госорганами?

Координировать внедрение международно-признанных программ и учебников по изучению иностранных языков на всех уровнях образования — не является ли это прямой задачей органов управления образованием, таких как МДО, МНО или Минвуз, а также самих учебных заведений? Почему бы не предоставить педагогу, непосредственно работающему со своими воспитанниками, учащимися или студентами, самому выбирать наиболее подходящие своей аудитории программы и учебники? Ведь, как я отметил выше, педагоги в учебных центрах и репетиторы сами выбирают учебники и методики, учитывая потребности клиентов и неплохо справляются с этой задачей? Не станет ли новый орган ещё одним «контролёром» для учебных заведений, рассылающим приказы и требующим отчётов?

Организовать обучение иностранным языкам, пользующимся высоким спросом — в условиях рынка не должно ли естественным образом рождаться предложение там, где есть спрос? И потом, не совсем понятно, как будет агентство «организовывать обучение» — открывать учебные центры и конкурировать с частным сектором? Координировать разработку методик и рекомендаций по изучению иностранных языков для всех слоёв населения — такие методики ведь уже созданы методистами и авторами учебников — носителями языков для международного рынка?

К примеру, в каталогах международных издательств, таких как Оксфорд, Кембридж, Лонгман, Макмиллан можно найти учебники для изучения английского языка для любого возраста, начиная от дошкольников и заканчивая профессионалами разных сфер, а также профессиональную литературу, посвящённую разным аспектам преподавания и изучения иностранных языков.

Создание обучающего контента — насколько это актуально при нынешнем изобилии качественного видео- и мобильного контента для изучения иностранных языков, как платного, так и бесплатного? Создание методики профессионального перевода с государственного языка на иностранные и наоборот — а чем тогда будут заниматься профильные вузы и научно-исследовательские институты? Ведение рейтинга школ и вузов по знанию иностранных языков, если такой рейтинг действительно необходим — почему этим не может заниматься Госинспекция по надзору за качеством образования, у которой уже есть опыт ведения рейтингов образовательных учреждений, тем более что качество преподавания иностранных языков — частный случай общего вопроса качества образования?

СМИ сообщили о том, что Национальной телерадиокомпании Узбекистана поручено в течение трёх месяцев запустить новые теле- и радиоканалы с круглосуточным вещанием на иностранных языках. В постановлении 2012 года читаем: «Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Агентству печати и информации Республики Узбекистан и Национальному информационному агентству Узбекистана обеспечить… подготовку и трансляцию по телевидению передач по обучению детей и подростков иностранным языкам, осуществление регулярного показа научно-популярных и познавательных передач, иностранных художественных и мультипликационных фильмов с субтитрами на узбекском языке».

Ведётся ли систематическая трансляция фильмов и передач на иностранных языках на любом из 13 центральных каналов НТРК? Возможности цифрового телевидения позволяют осуществлять вещание одновременно с несколькими звуковыми дорожками и с субтитрами на нескольких языках, так, может, стоит этим эффективно воспользоваться вместо запуска новых каналов?

Хокимам областей за счёт местного бюджета поручено выделить по 1 млрд сумов на каждый район и город для повышения качества обучения иностранным языкам. Постановлением им также поручено разрабатывать и внедрять «дорожные карты» по популяризации изучения иностранных языков в своих регионах.

В связи с этим вспомнились публикация Минфина о росте хищений с госбюджета и о финансовых нарушениях в местных бюджетах, а также слова президента о «коррупции, которая всё ещё преследует нас», и об очковтирательствах в реализации проектов. Каким образом будут освоены средства, выделяемые на повышение качества обучения иностранным языкам, как хокимы будут понимать это самое «повышение качества», как будет контролироваться целевое использование средств — обо всём этом стоит подумать.

Ещё один интересный момент в постановлении. Начиная с 2022 года, для приёма на работу в госорганы и продвижения по карьерной лестнице требуется знание иностранного языка. На каком уровне должен знать иностранный язык претендент на госслужбу? Будет ли знание русского языка засчитываться как «знание иностранного»? А что, если его служба никак не связана со знанием иностранных языков? Не потеряем ли мы профессионалов, знающих своё дело, но не выучивших иностранный язык?

Помнится, в недавнем споре по поводу языка обращений в госорганы лидеры некоторых партий настаивали на том, что госслужащий не обязан знать другие языки, кроме государственного, поэтому и обращения в госорганы должны быть только на государственном языке. Интересно было бы узнать мнение этих лидеров по поводу новых требований к госслужащим.

Думается, что в условиях рынка самый лучший механизм обеспечения качества — это цепочка «спрос-предложение». То есть естественная потребность в изучении иностранных языков для личных, учебных или профессиональных целей, подкреплённая возможностью выбора методик, книг, образовательных учреждений, систем тестирования. А задача государства — обеспечение равных возможностей для честной, открытой, здоровой конкуренции и беспристрастный надзор за соблюдением требований качества. Практика показывает, что не всегда государственное вмешательство и административные меры способствуют развитию сферы.

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