В школах и вузах необходимо внедрить учебники и учебные методики, соответствующие международным стандартам. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвящённом изучению молодёжью иностранных языков, в четверг.

Министру народного образования Шерзоду Шерматову поручено с нового учебного года ввести во всех школах учебники по русскому языку для вторых классов и учебную методику, разрабатываемые совместно с Герценским университетом (Россия). В 200 школах будут апробированы учебники по английскому языку Кембриджского университета, а со следующего года — внедрены во всех общеобразовательных учреждениях.

До конца года необходимо проделать аналогичную работу по немецкому, китайскому и французскому языкам, отметил президент.

Учителям школ планируется выделить по 1 млн сумов (53 тысячи учителей, 53 млрд сумов) на покупку новой литературы об изменениях в своих сферах.

Министру дошкольного образования Агриппине Шин до конца года поручено совместно с ЮНИСЕФ разработать пособие по обучению детей до 7 лет иностранным языкам.

Необходимо также кардинально повысить качество подготовки специалистов в вузах, подчеркнул глава государства. Сегодня у 78% профессорско-преподавательского состава уровень знания иностранного языка остаётся неудовлетворительным, отметил он.

Каждый ректор вуза, заявил президент, должен добиться того, чтобы в течение года 100% учителей иностранных языков получили международные языковые сертификаты, в течение следующих трёх лет — 50% учителей профессиональных предметов.

Со следующего года поступающие в магистратуру и докторантуру должны будут иметь международный языковой сертификат. В вузах начнут обучать иностранным языкам по соответствующим специальностям. Речь идёт о сферах медицины, аграрной отрасли, точных наук (физика, математика, геология, техника) — эти предметы на иностранном языке будут преподавать в 10 престижных вузах. Квота приёма по иностранным языкам будет увеличена в два раза — до 16 тысяч, число грантовых место в три раза — до 4500.

Для повышения научно-педагогического потенциала будет выделено 20 мест для обучения в докторантуре через фонд «Эл-юрт умиди».

Также разрешается свободное использование иностранных учебников и пособий по естественным и техническим наукам.

Ректору каждого вуза до начала нового учебного года поручено в рамках ГЧП организовать языковой центр.