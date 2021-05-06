Отныне зарплата учителям иностранного языка будет назначать исходя из их квалификации, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном изучению молодежью иностранных языков.

Учителя, получившие международный языковой сертификат начального и среднего уровня, получат надбавку в 40%, высокого уровня — 50%, передает корреспондент «Газета.uz».

При этом учителям, получившему высокие баллы, покроют расходы на получение международного сертификата (в среднем 2 млн сумов на одного человека).

Министерство финансов для этих целей выделит 50 млрд сумов в этом году, сказал президент.

В будущем будет внедрено требование о наличии национального и международного языкового сертификата для учителей, вновь (или впервые) принимаемых на работу.

В следующие три года 53 тысяч учителей школ должны получить международные языковые сертификаты.

Необходимо также активно привлекать частные образовательные учреждения, подчеркнул президент. Учителям, получившим высокие баллы, покроют часть расходов на обучение.

Министр народного образования Шерзод Шерматов совместно с хокимами в течение двух месяцев должен привлечь квалифицированных специалистов на 1300 вакантных мест, поручил президент. Заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев, Шерзод Шерматов и хокимы до 1 сентября в 207 отобранных школах должны создать необходимые условия для углубленного изучения иностранных языков. В этих школах поручено внедрить свободное использование иностранных книг, передовых учебных программ и методик, а также преподавание предметов на иностранном языке.

Хокимам областей за счёт местного бюджета поручено на примере Нурабадского района Самаркандской области выделить по 1 млрд сумов на каждый район и город для повышения качества обучения иностранным языкам.

В течение месяца в специализированные школы планируется привлечь минимум по 2−3 носителей языка из иностранных государства, в вузы — минимум по 5.

Кроме того, планируется внедрить президентскую награду для поощрения школ с лучшими показателями по иностранным языкам. Между школами уровне районов, городов, областей и республики будут проводиться соревнования.

Школа, занявшая первое место на районном и городском уровне, получит 100 млн сумов, второе место — 75 млн сумов, третье место — 50 млн сумов. На уровне областей — 250, 200, 150 млн сумов, страны — 500, 400, 300 млн сумов.

Директоры и учителя иностранных языков этих школа также могут претендовать на получение государственных наград.