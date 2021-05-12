Шавкат Мирзиёев отметил, что ни один руководитель отрасли, региона или сектора не занимается системно вопросами подключения к инфраструктуре предприятий, создаваемых за счет кредитов, не помогают им в поиске рынка сбыта.

Глава государства также сообщил, что 50% денежных поступлений 4200 проектов, реализованных за счёт кредитов на сумму 16 трлн сумов в рамках региональных программ за три года, оборачиваются вне банков. А по 2600 проектам на сумму 11,5 трлн сумов в текущем году уже 80% поступлений находятся во внебанковском обращении.

«Разве это не говорит о том, что указанные проекты реализуются только для получения кредита, очковтирательства, а предприятия работают без уплаты налогов? Если эти деньги возвратятся в банки, то насколько повысятся возможности», — заявил он.

Ответственным лицам поручено выявить проблемные предприятия, создать им условия для выхода из «теневой экономики», предоставлять кредиты адресно и с конкретной целью.

Нигматилла Юлдашев. Фото: пресс-служба президента.

Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, замглавы Счётной палаты Баходир Туробов, начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Дилшод Рахимов должны контролировать выполнение параметров по проектам в рамках госпрограмм, указал президент.

«Очень часто цифры преувеличиваются. Необходимо установить ежедневный контроль за целевым использованием кредитов и ежемесячно предоставлять информацию о строгих мерах против виновных. Они дают неверную информацию … Вместо того, чтобы удовлетворить потребности людей, некоторые руководители идут неправильным путём», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев на этом же совещании высказался о приписках в промышленных отраслях, запуске системы АСКУЭ, ситуации в школах, а также выразил обеспокоенность ростом проблемных кредитов.