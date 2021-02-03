Федерация обществ защиты прав потребителей рассчитала потребительскую корзину в Узбекистане. По её оценкам, сумма потребительской корзины составляет примерно 2 млн 157 тысяч сумов.

Расчёт проводился в декабре 2020 года с учетом статистических данных, мирового опыта и результатов тестовых исследований, проведенных методом социального опроса населения.

В состав потребительской корзины из продуктовых товаров вошли хлебные продукты, крупы и бобовые, мясопродукты, овощи, бахчевые, фрукты (в том числе цитрусовые и ягоды), молочные продукты, а также непродовольственные товары и услуги. Непродовольственные товары включают в себя лекарства, косметические средства и хозяйственные товары, услуги — коммунальные, транспортные расходы и оплату за дополнительные образовательные курсы.

Как правило потребительская корзина разрабатывается для трех социально-демографических групп населения — трудоспособное население, пенсионеры и дети. Перечень товаров, разработанный федерацией, рассчитан на основе месячного потребления трудоспособного населения.

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Федерация представила список товаров и услуг, потребляемых трудоспособным среднестатистическим жителем в течение месяца:


Наименование

Единица измерения

Объём потребления

Цена за 1 единицу

Сумма

ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ

1

Хлеб (буханка)

штук

10

1 600,00 сумов

16 000,00 сумов

2

Мука

кг

3

6 500,00 сумов

19 500,00 сумов

3

Макаронные изделия

кг

2

8 000,00 сумов

16 000,00 сумов

ВСЕГО

51 500,00 сумов

МЯСОПРОДУКТЫ

4

Говядина

кг

4

75 000,00 сумов

300 000,00 сумов

5

Баранина

кг

2

75 000,00 сумов

150 000,00 сумов

6

Курица

кг

2

24 000,00 сумов

48 000,00 сумов

7

Колбасные изделия

кг

1

55 000,00 сумов

55 000,00 сумов

ВСЕГО

553 000,00 сумов

РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ

8

Рыба

кг

2

40 000,00 сумов

80 000,00 сумов

9

Рыбные продукты

кг

1

33 000,00 сумов

33 000,00 сумов

ВСЕГО

113 000,00 сумов

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

10

Молоко

л

2

8 000,00 сумов

16 000,00 сумов

11

Сливки

200 г

2

7 000,00 сумов

14 000,00 сумов

12

Кефир

л

2

8 190,00 сумов

16 380,00 сумов

13

Сметана

400 г

1

7 590,00 сумов

7 590,00 сумов

14

Масло

250 г

2

6 000,00 сумов

12 000,00 сумов

15

Творог

400 г

1

13 800,00 сумов

13 800,00 сумов

ВСЕГО

79 770,00 сумов

16

Сахар

кг

1

8 000,00 сумов

8 000,00 сумов

17

Яйца

штук

18

1 000,00 сумов

18 000,00 сумов

18

Растительное масло

л

1

16 000,00 сумов

16 000,00 сумов

19

Маргарин

200 г

1

6 000,00 сумов

6 000,00 сумов

20

Чай

200 г

1

9 200,00 сумов

9 200,00 сумов

21

Соль

кг

1

2 400,00 сумов

2 400,00 сумов

22

Специи

штук

3

5 000,00 сумов

15 000,00 сумов

ВСЕГО

74 600,00 сумов

РИС И КРУПЫ

23

Рис

кг

2

15 000,00 сумов

30 000,00 сумов

24

Овсяная крупа

кг

1

6 000,00 сумов

6 000,00 сумов

25

Манная крупа

кг

1

3 800,00 сумов

3 800,00 сумов

26

Гречневая крупа

кг

1

10 000,00 сумов

10 000,00 сумов

27

Пшеничная крупа

кг

1

3 800,00 сумов

3 800,00 сумов

ВСЕГО

53 600,00

БОБОВЫЕ

28

Горох

кг

1

15 000,00 сумов

15 000,00 сумов

29

Фасоль

кг

1

11 600,00 сумов

11 600,00 сумов

30

Маш

кг

1

8 500,00 сумов

8 500,00 сумов

ВСЕГО

35 100,00 сумов

ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ

31

Картошка

кг

8

4 500,00 сумов

36 000,00 сумов

32

Морковь

кг

2

3 000,00 сумов

6 000,00 сумов

33

Свёкла

кг

1

3 000,00 сумов

3 000,00 сумов

34

Репа

кг

1

3 000,00 сумов

3 000,00 сумов

35

Капуста

кг

2

1 000,00 сумов

2 000,00 сумов

36

Зелень


4

1 000,00 сумов

4 000,00 сумов

37

Лук

кг

6

2 500,00 сумов

15 000,00 сумов

38

Чеснок

кг

0,5

25 000,00 сумов

12 500,00 сумов

39

Помидоры

кг

4

10 000,00 сумов

40 000,00 сумов

40

Баклажаны

кг

1

10 000,00 сумов

10 000,00 сумов

41

Болгарский перец

кг

1

15 000,00 сумов

15 000,00 сумов

42

Огурцы

кг

2

6 000,00 сумов

12 000,00 сумов

43

Кабачок

кг

1

14 000,00 сумов

14 000,00 сумов

44

Тыква

кг

1

2 500,00 сумов

2 500,00 сумов

45

Дыня

кг

2

3 500,00 сумов

7 000,00 сумов

46

Арбуз

кг

2

2 500,00 сумов

5 000,00 сумов

ВСЕГО

187 000,00 сумов

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ

47

Яблоко

кг

1

9 000,00 сумов

9 000,00 сумов

48

Абрикос

кг

1

5 000,00 сумов

5 000,00 сумов

49

Черешня

кг

1

24 000,00 сумов

24 000,00 сумов

50

Гранат

кг

1

8 000,00 сумов

8 000,00 сумов

51

Груша

кг

1

5 000,00 сумов

5 000,00 сумов

52

Персик

кг

1

12 000,00 сумов

12 000,00 сумов

53

Банан

кг

1

20 000,00 сумов

20 000,00 сумов

54

Виноград

кг

1

5 000,00 сумов

5 000,00 сумов

55

Малина

кг

1

13 000,00 сумов

13 000,00 сумов

56

Клубника

кг

1

15 000,00 сумов

15 000,00 сумов

ВСЕГО

116 000,00 сумов

Цитрусовые

57

Лимон

кг

0,5

25 000,00 сумов

12 500,00 сумов

58

Мандарин

кг

1

23 000,00 сумов

23 000,00 сумов

ВСЕГО

35 500,00

КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

59

Мыло

штук

1

4 500,00 сумов

4 500,00 сумов

60

Зубная паста

штук

1

8 000,00 сумов

8 000,00 сумов

61

Шампунь

штук

1

20 500,00 сумов

20 500,00 сумов

62

Прочие средства




25 000,00 сумов

ВСЕГО

58 000,00 сумов

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

63

Стиральный порошок

штук

1

10 000,00 сумов

10 000,00 сумов

64

Туалетная бумага

штук

2

1 500,00 сумов

3 000,00 сумов

65

Средства для мытья и гели

штук

1

5 000,00 сумов

5 000,00 сумов

ВСЕГО

18 000,00 сумов

Услуги

66

Медицинские услуги


1

58 000,00 сумов

58 000,00 сумов

67

Услуги парикмахера


1

50 000,00 сумов

50 000,00 сумов

68

Дополнительные курсы обучения (спорт, образование)


1

300 000,00 сумов

300 000,00 сумов

69

Кабельное телевидение


1

40 000,00 сумов

40 000,00 сумов

70

Интернет и мобильная связь


1

100 000,00 сумов

100 000,00 сумов

71

Транспорт


1

84 000,00 сумов

84 000,00 сумов

72

Коммунальные платежи


1

150 000,00 сумов

150 000,00 сумов

ВСЕГО

782 000,00 сумов

ВСЕГО

2 157 070,00 сумов

В послании парламенту 29 декабря президент Шавкат Мирзиёев объявил, что в Узбекистане с 1 марта 2021 года будет внедрено понятие минимальных потребительских расходов населения как альтернативы потребительской корзине и прожиточному минимуму.

В начале 2020 года вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров заявлял, что если озвучить величину прожиточного минимума в Узбекистане, это приведет к юридическим вопросам и вопросу о нарушении Конституции.