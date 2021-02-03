Федерация обществ защиты прав потребителей рассчитала потребительскую корзину в Узбекистане. По её оценкам, сумма потребительской корзины составляет примерно 2 млн 157 тысяч сумов.
Расчёт проводился в декабре 2020 года с учетом статистических данных, мирового опыта и результатов тестовых исследований, проведенных методом социального опроса населения.
В состав потребительской корзины из продуктовых товаров вошли хлебные продукты, крупы и бобовые, мясопродукты, овощи, бахчевые, фрукты (в том числе цитрусовые и ягоды), молочные продукты, а также непродовольственные товары и услуги. Непродовольственные товары включают в себя лекарства, косметические средства и хозяйственные товары, услуги — коммунальные, транспортные расходы и оплату за дополнительные образовательные курсы.
Как правило потребительская корзина разрабатывается для трех социально-демографических групп населения — трудоспособное население, пенсионеры и дети. Перечень товаров, разработанный федерацией, рассчитан на основе месячного потребления трудоспособного населения.
Федерация представила список товаров и услуг, потребляемых трудоспособным среднестатистическим жителем в течение месяца:
Наименование
Единица измерения
Объём потребления
Цена за 1 единицу
Сумма
ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ
1
Хлеб (буханка)
штук
10
1 600,00 сумов
16 000,00 сумов
2
Мука
кг
3
6 500,00 сумов
19 500,00 сумов
3
Макаронные изделия
кг
2
8 000,00 сумов
16 000,00 сумов
ВСЕГО
51 500,00 сумов
МЯСОПРОДУКТЫ
4
Говядина
кг
4
75 000,00 сумов
300 000,00 сумов
5
Баранина
кг
2
75 000,00 сумов
150 000,00 сумов
6
Курица
кг
2
24 000,00 сумов
48 000,00 сумов
7
Колбасные изделия
кг
1
55 000,00 сумов
55 000,00 сумов
ВСЕГО
553 000,00 сумов
РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ
8
Рыба
кг
2
40 000,00 сумов
80 000,00 сумов
9
Рыбные продукты
кг
1
33 000,00 сумов
33 000,00 сумов
ВСЕГО
113 000,00 сумов
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
10
Молоко
л
2
8 000,00 сумов
16 000,00 сумов
11
Сливки
200 г
2
7 000,00 сумов
14 000,00 сумов
12
Кефир
л
2
8 190,00 сумов
16 380,00 сумов
13
Сметана
400 г
1
7 590,00 сумов
7 590,00 сумов
14
Масло
250 г
2
6 000,00 сумов
12 000,00 сумов
15
Творог
400 г
1
13 800,00 сумов
13 800,00 сумов
ВСЕГО
79 770,00 сумов
16
Сахар
кг
1
8 000,00 сумов
8 000,00 сумов
17
Яйца
штук
18
1 000,00 сумов
18 000,00 сумов
18
Растительное масло
л
1
16 000,00 сумов
16 000,00 сумов
19
Маргарин
200 г
1
6 000,00 сумов
6 000,00 сумов
20
Чай
200 г
1
9 200,00 сумов
9 200,00 сумов
21
Соль
кг
1
2 400,00 сумов
2 400,00 сумов
22
Специи
штук
3
5 000,00 сумов
15 000,00 сумов
ВСЕГО
74 600,00 сумов
РИС И КРУПЫ
23
Рис
кг
2
15 000,00 сумов
30 000,00 сумов
24
Овсяная крупа
кг
1
6 000,00 сумов
6 000,00 сумов
25
Манная крупа
кг
1
3 800,00 сумов
3 800,00 сумов
26
Гречневая крупа
кг
1
10 000,00 сумов
10 000,00 сумов
27
Пшеничная крупа
кг
1
3 800,00 сумов
3 800,00 сумов
ВСЕГО
53 600,00
БОБОВЫЕ
28
Горох
кг
1
15 000,00 сумов
15 000,00 сумов
29
Фасоль
кг
1
11 600,00 сумов
11 600,00 сумов
30
Маш
кг
1
8 500,00 сумов
8 500,00 сумов
ВСЕГО
35 100,00 сумов
ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ
31
Картошка
кг
8
4 500,00 сумов
36 000,00 сумов
32
Морковь
кг
2
3 000,00 сумов
6 000,00 сумов
33
Свёкла
кг
1
3 000,00 сумов
3 000,00 сумов
34
Репа
кг
1
3 000,00 сумов
3 000,00 сумов
35
Капуста
кг
2
1 000,00 сумов
2 000,00 сумов
36
Зелень
4
1 000,00 сумов
4 000,00 сумов
37
Лук
кг
6
2 500,00 сумов
15 000,00 сумов
38
Чеснок
кг
0,5
25 000,00 сумов
12 500,00 сумов
39
Помидоры
кг
4
10 000,00 сумов
40 000,00 сумов
40
Баклажаны
кг
1
10 000,00 сумов
10 000,00 сумов
41
Болгарский перец
кг
1
15 000,00 сумов
15 000,00 сумов
42
Огурцы
кг
2
6 000,00 сумов
12 000,00 сумов
43
Кабачок
кг
1
14 000,00 сумов
14 000,00 сумов
44
Тыква
кг
1
2 500,00 сумов
2 500,00 сумов
45
Дыня
кг
2
3 500,00 сумов
7 000,00 сумов
46
Арбуз
кг
2
2 500,00 сумов
5 000,00 сумов
ВСЕГО
187 000,00 сумов
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
47
Яблоко
кг
1
9 000,00 сумов
9 000,00 сумов
48
Абрикос
кг
1
5 000,00 сумов
5 000,00 сумов
49
Черешня
кг
1
24 000,00 сумов
24 000,00 сумов
50
Гранат
кг
1
8 000,00 сумов
8 000,00 сумов
51
Груша
кг
1
5 000,00 сумов
5 000,00 сумов
52
Персик
кг
1
12 000,00 сумов
12 000,00 сумов
53
Банан
кг
1
20 000,00 сумов
20 000,00 сумов
54
Виноград
кг
1
5 000,00 сумов
5 000,00 сумов
55
Малина
кг
1
13 000,00 сумов
13 000,00 сумов
56
Клубника
кг
1
15 000,00 сумов
15 000,00 сумов
ВСЕГО
116 000,00 сумов
Цитрусовые
57
Лимон
кг
0,5
25 000,00 сумов
12 500,00 сумов
58
Мандарин
кг
1
23 000,00 сумов
23 000,00 сумов
ВСЕГО
35 500,00
КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
59
Мыло
штук
1
4 500,00 сумов
4 500,00 сумов
60
Зубная паста
штук
1
8 000,00 сумов
8 000,00 сумов
61
Шампунь
штук
1
20 500,00 сумов
20 500,00 сумов
62
Прочие средства
25 000,00 сумов
ВСЕГО
58 000,00 сумов
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
63
Стиральный порошок
штук
1
10 000,00 сумов
10 000,00 сумов
64
Туалетная бумага
штук
2
1 500,00 сумов
3 000,00 сумов
65
Средства для мытья и гели
штук
1
5 000,00 сумов
5 000,00 сумов
ВСЕГО
18 000,00 сумов
Услуги
66
Медицинские услуги
1
58 000,00 сумов
58 000,00 сумов
67
Услуги парикмахера
1
50 000,00 сумов
50 000,00 сумов
68
Дополнительные курсы обучения (спорт, образование)
1
300 000,00 сумов
300 000,00 сумов
69
Кабельное телевидение
1
40 000,00 сумов
40 000,00 сумов
70
Интернет и мобильная связь
1
100 000,00 сумов
100 000,00 сумов
71
Транспорт
1
84 000,00 сумов
84 000,00 сумов
72
Коммунальные платежи
1
150 000,00 сумов
150 000,00 сумов
ВСЕГО
782 000,00 сумов
ВСЕГО
2 157 070,00 сумов
В послании парламенту 29 декабря президент Шавкат Мирзиёев объявил, что в Узбекистане с 1 марта 2021 года будет внедрено понятие минимальных потребительских расходов населения как альтернативы потребительской корзине и прожиточному минимуму.
В начале 2020 года вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров заявлял, что если озвучить величину прожиточного минимума в Узбекистане, это приведет к юридическим вопросам и вопросу о нарушении Конституции.
Artem Tom
То есть, потребительская корзина в месяц почти В ДВА РАЗА превышает среднемесячный доход жителя Узбекистана.
Как раз вчера была статья здесь же про доходы, которые достигли в год 11,7 млн сумов, то есть 975 тысяч в месяц (около $90) на человека: https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/02/incomes/
Теперь вы поняли, в каком потрясающем Третьем Ренессансе мы живём?
Mad Man
Круто! При зарплате врача менее 2млн это прям ответ на все вопросы
Muhammadrasul Usmanov
Ага щас, арахисового масла нехватает еще.
Вазген Ксеракопян
Хорошая таблица. Ещё бы её признали официально. Чтоб от неё отталкивались зарплаты, пенсии и пособия. Тогда народ почувствует Третий Ренессанс.
Алексей Николаевич
Ну и что теперь может сказать правительство и министерство по сокращению бедности? Да скорей всего тухнуть будут в тряпочку. Население страны на 90% не бедные, а НИЩИЕ! Результат бездарной социальной политики. Главное строить никому не нужные здания, дома, бизнес-центры, махалли, министерства.. для себя любимых.