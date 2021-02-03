Федерация обществ защиты прав потребителей рассчитала потребительскую корзину в Узбекистане. По её оценкам, сумма потребительской корзины составляет примерно 2 млн 157 тысяч сумов.

Расчёт проводился в декабре 2020 года с учетом статистических данных, мирового опыта и результатов тестовых исследований, проведенных методом социального опроса населения.

В состав потребительской корзины из продуктовых товаров вошли хлебные продукты, крупы и бобовые, мясопродукты, овощи, бахчевые, фрукты (в том числе цитрусовые и ягоды), молочные продукты, а также непродовольственные товары и услуги. Непродовольственные товары включают в себя лекарства, косметические средства и хозяйственные товары, услуги — коммунальные, транспортные расходы и оплату за дополнительные образовательные курсы.

Как правило потребительская корзина разрабатывается для трех социально-демографических групп населения — трудоспособное население, пенсионеры и дети. Перечень товаров, разработанный федерацией, рассчитан на основе месячного потребления трудоспособного населения.

Федерация представила список товаров и услуг, потребляемых трудоспособным среднестатистическим жителем в течение месяца:



Наименование Единица измерения Объём потребления Цена за 1 единицу Сумма ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ 1 Хлеб (буханка) штук 10 1 600,00 сумов 16 000,00 сумов 2 Мука кг 3 6 500,00 сумов 19 500,00 сумов 3 Макаронные изделия кг 2 8 000,00 сумов 16 000,00 сумов ВСЕГО 51 500,00 сумов МЯСОПРОДУКТЫ 4 Говядина кг 4 75 000,00 сумов 300 000,00 сумов 5 Баранина кг 2 75 000,00 сумов 150 000,00 сумов 6 Курица кг 2 24 000,00 сумов 48 000,00 сумов 7 Колбасные изделия кг 1 55 000,00 сумов 55 000,00 сумов ВСЕГО 553 000,00 сумов РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ 8 Рыба кг 2 40 000,00 сумов 80 000,00 сумов 9 Рыбные продукты кг 1 33 000,00 сумов 33 000,00 сумов ВСЕГО 113 000,00 сумов МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 10 Молоко л 2 8 000,00 сумов 16 000,00 сумов 11 Сливки 200 г 2 7 000,00 сумов 14 000,00 сумов 12 Кефир л 2 8 190,00 сумов 16 380,00 сумов 13 Сметана 400 г 1 7 590,00 сумов 7 590,00 сумов 14 Масло 250 г 2 6 000,00 сумов 12 000,00 сумов 15 Творог 400 г 1 13 800,00 сумов 13 800,00 сумов ВСЕГО 79 770,00 сумов 16 Сахар кг 1 8 000,00 сумов 8 000,00 сумов 17 Яйца штук 18 1 000,00 сумов 18 000,00 сумов 18 Растительное масло л 1 16 000,00 сумов 16 000,00 сумов 19 Маргарин 200 г 1 6 000,00 сумов 6 000,00 сумов 20 Чай 200 г 1 9 200,00 сумов 9 200,00 сумов 21 Соль кг 1 2 400,00 сумов 2 400,00 сумов 22 Специи штук 3 5 000,00 сумов 15 000,00 сумов ВСЕГО 74 600,00 сумов РИС И КРУПЫ 23 Рис кг 2 15 000,00 сумов 30 000,00 сумов 24 Овсяная крупа кг 1 6 000,00 сумов 6 000,00 сумов 25 Манная крупа кг 1 3 800,00 сумов 3 800,00 сумов 26 Гречневая крупа кг 1 10 000,00 сумов 10 000,00 сумов 27 Пшеничная крупа кг 1 3 800,00 сумов 3 800,00 сумов ВСЕГО 53 600,00 БОБОВЫЕ 28 Горох кг 1 15 000,00 сумов 15 000,00 сумов 29 Фасоль кг 1 11 600,00 сумов 11 600,00 сумов 30 Маш кг 1 8 500,00 сумов 8 500,00 сумов ВСЕГО 35 100,00 сумов ОВОЩИ И БАХЧЕВЫЕ 31 Картошка кг 8 4 500,00 сумов 36 000,00 сумов 32 Морковь кг 2 3 000,00 сумов 6 000,00 сумов 33 Свёкла кг 1 3 000,00 сумов 3 000,00 сумов 34 Репа кг 1 3 000,00 сумов 3 000,00 сумов 35 Капуста кг 2 1 000,00 сумов 2 000,00 сумов 36 Зелень

4 1 000,00 сумов 4 000,00 сумов 37 Лук кг 6 2 500,00 сумов 15 000,00 сумов 38 Чеснок кг 0,5 25 000,00 сумов 12 500,00 сумов 39 Помидоры кг 4 10 000,00 сумов 40 000,00 сумов 40 Баклажаны кг 1 10 000,00 сумов 10 000,00 сумов 41 Болгарский перец кг 1 15 000,00 сумов 15 000,00 сумов 42 Огурцы кг 2 6 000,00 сумов 12 000,00 сумов 43 Кабачок кг 1 14 000,00 сумов 14 000,00 сумов 44 Тыква кг 1 2 500,00 сумов 2 500,00 сумов 45 Дыня кг 2 3 500,00 сумов 7 000,00 сумов 46 Арбуз кг 2 2 500,00 сумов 5 000,00 сумов ВСЕГО 187 000,00 сумов ФРУКТЫ И ЯГОДЫ 47 Яблоко кг 1 9 000,00 сумов 9 000,00 сумов 48 Абрикос кг 1 5 000,00 сумов 5 000,00 сумов 49 Черешня кг 1 24 000,00 сумов 24 000,00 сумов 50 Гранат кг 1 8 000,00 сумов 8 000,00 сумов 51 Груша кг 1 5 000,00 сумов 5 000,00 сумов 52 Персик кг 1 12 000,00 сумов 12 000,00 сумов 53 Банан кг 1 20 000,00 сумов 20 000,00 сумов 54 Виноград кг 1 5 000,00 сумов 5 000,00 сумов 55 Малина кг 1 13 000,00 сумов 13 000,00 сумов 56 Клубника кг 1 15 000,00 сумов 15 000,00 сумов ВСЕГО 116 000,00 сумов Цитрусовые 57 Лимон кг 0,5 25 000,00 сумов 12 500,00 сумов 58 Мандарин кг 1 23 000,00 сумов 23 000,00 сумов ВСЕГО 35 500,00 КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 59 Мыло штук 1 4 500,00 сумов 4 500,00 сумов 60 Зубная паста штук 1 8 000,00 сумов 8 000,00 сумов 61 Шампунь штук 1 20 500,00 сумов 20 500,00 сумов 62 Прочие средства





25 000,00 сумов ВСЕГО 58 000,00 сумов ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 63 Стиральный порошок штук 1 10 000,00 сумов 10 000,00 сумов 64 Туалетная бумага штук 2 1 500,00 сумов 3 000,00 сумов 65 Средства для мытья и гели штук 1 5 000,00 сумов 5 000,00 сумов ВСЕГО 18 000,00 сумов Услуги 66 Медицинские услуги

1 58 000,00 сумов 58 000,00 сумов 67 Услуги парикмахера

1 50 000,00 сумов 50 000,00 сумов 68 Дополнительные курсы обучения (спорт, образование)

1 300 000,00 сумов 300 000,00 сумов 69 Кабельное телевидение

1 40 000,00 сумов 40 000,00 сумов 70 Интернет и мобильная связь

1 100 000,00 сумов 100 000,00 сумов 71 Транспорт

1 84 000,00 сумов 84 000,00 сумов 72 Коммунальные платежи

1 150 000,00 сумов 150 000,00 сумов ВСЕГО 782 000,00 сумов ВСЕГО 2 157 070,00 сумов

В послании парламенту 29 декабря президент Шавкат Мирзиёев объявил, что в Узбекистане с 1 марта 2021 года будет внедрено понятие минимальных потребительских расходов населения как альтернативы потребительской корзине и прожиточному минимуму.

В начале 2020 года вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров заявлял, что если озвучить величину прожиточного минимума в Узбекистане, это приведет к юридическим вопросам и вопросу о нарушении Конституции.