Представители сферы образования, занятости и труда и агентств ООН обсудили качество образования в Узбекистане и возможности его повышения 25 июня в Ташкенте.

Диалог на тему «Развитие человеческого капитала: образование для будущего» был организован ЮНИСЕФ и общенациональным движением «Юксалиш».

В 2017 году валовый коэффициент охвата общим средним образованием в Узбекистане был равен 97%, при этом в начальных классах — 100%, а в средних — 94%. Однако о качестве образования в республике «нет данных» — отсутствуют научные доказательства качества образовательных процессов и результатов обучения, отметила начальник отдела по образованию представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Дипа Санкар.

Напомним, Узбекистан планирует участвовать в международных программах по оценке уровня знаний учащихся: PISA — оценка математической грамотности, грамотности чтения и естествознания 15−16-летних учащихся, TIMSS — оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4-х и 8-х классов и PIRLS — оценка уровня и качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы.

Согласно результатам исследования ЮНИСЕФ, среди учеников четвертых классов понять прочитанное могут лишь 42,9% учащихся. На выполнение домашнего задания 28% учеников затрачивают 30−60 минут, 25% — 30 минут и менее, 22% — 1−2 часа, 17% — более двух часов.

По мнению участников встречи, качество образования зависит от многих факторов: участия родителей в жизни ребенка, наличия образовательных ресурсов и книг дома, учебных планов и языка обучения.

«Если дома имеются обучающие ресурсы, то уровень знаний повышается. Ребенок, который читает, вырастет взрослым, который думает», — подчеркнула Дипа Санкар.

Министр народного образования Шерзод Шерматов отметил, что язык обучения имеет важное значение. «Если ребенок обучается на языке, на котором говорит дома, то его результаты в обучении гораздо лучше».

На встрече также была затронута тема превышения норм количества учащихся в столичных школах. Многие родители полагают, что для решения любой проблемы нужно иметь деньги и связи.

«Это неправильно, когда в 26% школах Ташкента 43% учеников. Хотя средний коэффициент по Ташкенту позволяет, чтобы в классах было не больше 30−35 учеников. Если в школе 100 мест, 80 из них — по микроучастку, но как лучше распределить оставшиеся 20? В развитых странах [используется] либо живая очередь, либо лотерея. У нас с учетом специфики и живую очередь, и лотерею продают, к сожалению», — сказал Шерзод Шерматов.

Начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Улугбек Ташкенбаев отметил, что ради хорошего образования родители готовы отправлять учиться детей «за 100 километров». По его словам, в прошлом году инспекция проверила знания учеников в 301 столичной школе. Как показала проверка, в 81 востребованной школе Ташкента ученики не обладают хорошими знаниями.

У самих родителей сложилось мнение о престижности этих школ, «но на самом деле ситуация [с качеством образования] там не очень хорошая».

«Самый главный критерий, над которым мы должны сейчас работать, — это поднять качество образования, качество работы педагогов. Мы должны работать над повышением квалификации, над подготовкой студентов в вузах, чтобы не шли в школу неграмотные педагоги», — отметил он.

Важно определить пробелы в обучении как можно раньше, считает Дипа Санкар. Вместе с навыками чтения, письма, счета ученики должны научиться критическому мышлению и решению проблем, без этого они не смогут стать высококвалифицированными специалистами, отметила она.

Поэтому необходимо обновлять учебные планы каждые 5−10 лет, как делают это зарубежные страны. Однако «очень важно не просто сравнивать себя с другими странами, но и понять, что это значит для нас», подчеркнула глава отдела образования ЮНИСЕФ.

Некоторые профессии исчезнут через 20 лет, «поэтому нужно сменить акцент при составлении учебных планов — учащихся нужно научить искать знания».