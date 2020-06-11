Несмотря на то, что учебный год в школах закончился и осталось менее двух месяцев до вступительных экзаменов в вузы, до минувшей недели не было определённого ответа на вопрос, волнующий несколько сот тысяч абитуриентов, их родителей и педагогов. Сколько предметов им придётся сдавать в нынешнем году: пять, как это утверждено постановлением президента от 14 мая 2019 года (пункт 1 постановления, вводящий блок обязательный из 3 предметов и блок по направлению из 2 предметов, не изменён), или два, как это неопределенно обещал Государственный центр тестирования? Что на самом деле сулит «упрощение тестовых заданий», о которых говорится на сайте ГЦТ?

Ситуация прояснилась лишь после брифинга в минувший четверг. На фоне этой неопределённости можно было наблюдать интересную вопросно-ответную «баталию» между госорганом и одним из Telegram-каналов . Наше же внимание привлекло предложение , озвученное администратором вышеупомянутого канала и названное им же «глупым»: предоставить частному сектору, при соблюдении ряда условий, право проводить вступительные экзамены.

Попробуем проанализировать зарубежный опыт и понять, благодаря чему в разных странах негосударственные некоммерческие организации успешно предоставляют услуги по разработке тестов для выпускных экзаменов и выдаче сертификатов.

Почему доверяют IELTS и TOEFL

Начнём с теста, знакомого многим в нашей стране, — международного теста по английскому языку IELTS . Строго говоря, он не является вступительным экзаменом в вуз, но тем, для кого английский язык не является родным, для поступления в международные вузы придётся пройти этот тест и набрать хотя бы минимальный балл, определённый вузом (для бакалавриата это обычно 5,5 или 6,0, для магистратуры — 7,0 из возможных 9,0 баллов).

Такие результаты являются подтверждением, что абитуриент сможет читать научную литературу на английском, слушать лекции, общаться с педагогами, писать научные работы. Результаты теста принимаются также для получения иммиграционной и рабочей виз в англоязычные страны, а с прошлого года обладателям сертификата IELTS также присуждается максимальный балл по иностранному языку при поступлении в отечественные вузы.

Тест является совместным продуктом специального подразделения Кембриджского университета, ответственного за разработку и валидацию международных экзаменов по английскому языку ( Cambridge Assessment English ), а также Британского Совета и организации IDP.

Тестовые материалы разрабатываются и проходят валидацию в Кембриджском университете. Как объясняли составители теста во время одной из лекций по тестологии, весь процесс — от планирования до разработки, апробации и анализа — только для одного варианта теста может занять до трёх лет. Тест можно сдать в более чем 140 странах, в Узбекистане он проводится двумя аккредитованными центрами.

Результаты теста принимаются вузами в Британии и за её пределами не в силу каких-либо правительственных постановлений, а благодаря доверию. Результатам теста доверяют, поскольку регулярно проводятся научные исследования по валидности теста, а его надёжность (устойчивость результатов) близка к 1,0, что является достаточно высоким показателем.

Другой не менее известный «конкурент» IELTS — тест по английскому языку как иностранному TOEFL является разработкой Службы образовательного тестирования (Educational Testing Service, ETS), негосударственной некоммерческой организации, базирующейся в США. По валидности и надёжности теста также проводятся регулярные научные исследования и их результаты становятся достоянием общественности. И опять-таки, научно доказанное качество тестов, а не решения федерального правительства США, является причиной признания их результатов вузами и другими организациями.

Как мы упомянули выше, IELTS или TOEFL не разрабатывались как вступительные экзамены в вузы и сами носители языка эти тесты не сдают. А как выпускники школ поступают в вузы?

Экзамены в развитых странах

В Британии Управление по квалификациям и экзаменам ( Ofqual ), не входящее в структуру правительства и подчиняющееся непосредственно парламенту, является регулятором в сфере экзаменов и разрабатывает, в том числе, правила для A-level , выпускных квалификационных экзаменов для школьников, результаты которых нужны также для продолжения обучения в вузе.

Ofqual само не проводит экзамены, но ставит требования, обязательные для выполнения организациями, их проводящими, и самым главным требованием является валидность. На сегодняшний день пять различных негосударственных организаций имеют право проводить экзамены A-level, и школы свободны выбирать организацию, услугами которой хотят воспользоваться. Что интересно, можно сдавать A-level по одному предмету в одной организации, а для другого предмета выбрать другую организацию.

Как видим, государство устанавливает «правила игры» и следит за их соблюдением, но сама услуга — проведение экзаменов и выдача сертификатов, признаваемых вузами, — предоставляется негосударственным сектором.

В США школьники, как правило, сдают один из двух стандартизированных тестов — ACT или SAT — для поступления в вуз. Оба теста проводятся негосударственными некоммерческими организациями — ACT и College Board соответственно.

В Австралии для приёма в вузы используется система ATAR (Australian Tertiary Admission Rank — Австралийский рейтинг для приёма в высшее образование), специальный рейтинг по 100-балльной шкале, присуждаемый выпускнику школы на основе его школьный достижений. Те же, кто не имеет такого рейтинга или чей рейтинг устарел (например, выпускники прошлых лет), сдают специальный стандартизированный тест STAT (Special Tertiary Admissions Test).

Тест разрабатывается и проводится Австралийским Советом по исследованиям в области образования ( ACER ), негосударственной некоммерческой организацией, основанной в 1930 году, которая также предлагает услуги по оценке школ в Объединённых Арабских Эмиратах.

Наличие сертификатов по программам обучения, предлагаемым такими организациями, как International Baccalaureate , негосударственной организацией со штаб-квартирой в Женеве, или Cambridge Assessment International Education, подразделением Кембриджского университета, также открывает двери для многих вузов мира.

Чтобы получить сертификат таких программ, необходимо пройти обучение по их программе и пройти стандартизированный тест в конце обучения (в президентских школах , открываемых в каждом регионе по инициативе Шавката Мирзиёева, некоторые дисциплины преподаются по программе Cambridge Assessment International Education и вступительные экзамены также были разработаны этой организацией).

Как мы видим, опыт привлечения негосударственных организаций в сферу экзаменов и сертификации имеется во многих развитых странах, причём результаты некоторых тестов, предлагаемых такими организациями, признаются не только у себя в стране, но и в международном масштабе.

«Нет» ненаучности и неопределённости

Тестирование — это прежде всего наука. Любой тест должен быть научно обоснованным и организации, которые используют результаты тестов для принятия важных решений, как, например, приём абитуриентов в вузы, должны быть уверены, что эти результаты являются валидными и надёжными.

Валидация — сложный процесс, требующий времени, а также больших финансовых и человеческих ресурсов. Только те организации, которые готовы вкладывать в научную основу своих тестов, смогли стать признанными лидерами в этой сфере.

Даже в тех странах, где тесты разрабатываются подконтрольными государству организациями, как например, ЕГЭ в России, CSAT в Южной Корее или Национальной тест для приёма в вузы Японии, разработчики тестов должны постоянно проводить исследования по научной обоснованности своих тестов. Любые изменения в условиях теста, его формате также должны быть обоснованы и о них сообщается заранее, как правило, за несколько лет. Например, об изменениях, вводимых с 2021 года, японцам сообщили ещё в 2019 году.

Мы уже неоднократно поднимали вопрос о научной обоснованности тестов, разрабатываемых Государственным центром тестирования. Мы также высказывали мнение , что разработчик тестов не может перекладывать ответственность за свои тесты на плечи вышестоящих организаций, как, например,"государственная комиссия". Заниматься научной стороной тестов — задача не чиновников. Нельзя оправдать пандемией ситуацию, когда буквально за несколько месяцев до экзамена абитуриенты не знают, сколько предметов им сдавать, и не могут чётко представить, какие изменения в содержание тестов будут внесены.

Давайте вернёмся к предложению, озвученному в начале статьи. На одном из обсуждений по вопросам высшего образования, где автору довелось участвовать, представителями вузов было озвучено такое предложение: лишить Государственный центр тестирования права на монополию вступительных экзаменов. Предлагалось разрешить негосударственным организациям, отвечающим требованиям и сумеющим доказать валидность своих тестов, также проводить тесты. И пусть вузы сами решают, кому им доверять и с кем работать.

Учитывая, что по сути это предложение созвучно предложению, с которого мы начали статью, — над ним всё же стоит подумать. Особенно в свете поручений главы государства по снижению роли государства в экономике и передачи некоторых госуслуг частному сектору.

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