Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должен знать в совершенстве минимум два иностранных языка, поскольку Узбекистан поставил цель стать конкурентоспособным государством. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном изучению молодежью иностранных языков, передает корреспонденты «Газеты.uz»

«Руководитель каждого образовательного учреждения должен превратить это требование в свой основный принцип, заниматься созданием условий и популяризировать изучение иностранных языков на местах», — сказал глава государства.

На сегодняшний день в 25 вузах обучение ведётся на иностранном языке. Для сравнения: в 2016 году таких вузов было семь. Число выпускников, получивших международный языковой сертификат, за последние три года выросло в 10 раз — с 700 до 7000. В иностранных вузах обучаются 60 тысяч студентов, что в 12 раз больше, чем в 2016 году.

В нынешнем году 350 молодых людей получили стипендии из фонда «Эл-юрт умиди» для обучения в престижных иностранных вузах.

Однако, несмотря на эти показатели реальное положение на местах не соответствует поставленным целям, заявил президент.

В образовательной системе сегодня остаются вакантными свыше 2000 мест для учителей иностранного языка. Качество обучения иностранным языкам в 1400 школах «абсолютно не удовлетворительное». В Кашкадарьинской области таких школ 380, Самаркандской области — 287, Джизакской области — 140, Ташкентской области — 120, Сурхандарьинской области — 90.

Только 4% из 53 тысячи учителей иностранного языка имеют национальный и международный языковой сертификат, 49% из 11 тысяч учителей иностранного языка в школах не смогли пройти тест.

«Пришло время внедрить новую систему, которая станет фундаментом для будущего обучения иностранным языкам», — заявил президент.

Будет создано Агентство по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров. Агентство, в первую очередь, будет внедрять методики преподавания, программы и пособия, которые показали свою эффективность в мире, в детских садах, школах, лицеях, вузах и учебных центрах. Оно также будет оказывать содействие в освоении иностранных языков в совершенстве.

Исходя из потребностей образовательных учреждений, отраслей и регионов, будет организовано обучение минимум 10 иностранным языкам (английский, русский, немецкий, французский, китайский, корейский, японский, турецкий, арабский, фарси).

Кроме того, агентство будет создавать массовый контент — анимацию, видеоролики, мобильные игры, развлекательные программы — чтобы с детства сформировать склонность к обучению иностранных языков.

На агентство также возложена задача по созданию методики профессионального перевода с государственного языка на иностранные и наоборот.

Агентство также будет вести рейтинг школ, вузов, районов, городов и областей по знанию иностранных языков.