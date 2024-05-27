Правительство Узбекистана постановлением №173 от 25 мая продлило срок действия максимальной розничной цены метана на автозаправочных компрессорных станциях (АГНКС) для легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

1 июня должен был завершиться срок действия предельной розничной цены на метан в 3350 сумов за кубометр, установленный в конце марта (до 1 апреля предельная цена составляла 3250 сумов).

Новая предельная цена с учётом корректировки составит 3750 сумов. Она будет действовать до 1 августа.

Напомним, с 1 июня цена кубометра газа, отпускаемого для АГНКС, повышается с 1500 до 1800 сумов.