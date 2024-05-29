Правительство Таиланда утвердило новые меры по привлечению туристов, включая введение безвизового режима для 36 стран, пишет Bangkok Post. Они вступят в силу с 1 июня.

В список стран, граждане которых могут находиться в Таиланде без визы, вошли Узбекистан и Казахстан. Общее количество таких стран выросло с 57 до 93. Перечень стран, чьи граждане могут получать визу по прибытии, расширен с 19 до 31.

Граждане Узбекистана сейчас также получают визу по прибытии в Таиланд. Она выдаётся на 30 дней.

Иностранные граждане, планирующие работать в Таиланде и посещать туристические места смогут получать пятилетние Destination Thailand Visa с возможностью разового пребывания до 180 дней и продления этого периода ещё на 180 дней. До этого они могли находиться в стране только два периода по 30 дней.

По словам представителя правительства, эта мера направлена на «цифровых кочевников», фрилансеров и других людей, работающих удалённо или заинтересованных в изучении культуры и обычаев Таиланда.

Иностранные студенты вузов теперь смогут оставаться в стране в течение года после окончания учёбы. До этого они должны были покинуть Таиланд сразу же.