Политика
Эксперты БДИПЧ ОБСЕ оценят потребность в наблюдении за парламентскими выборами
Узбекистан и БДИПЧ ОБСЕ начали оценку потребности страны в наблюдении за парламентскими выборами, которые состоятся в 2024 году. Эксперты миссии по оценке потребностей выразили благодарность за разработку мер по внедрению ранних рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ в избирательное законодательство и практику.
«Превратить устремления в действия»: интервью заместителя госсекретаря США Узры Зеи
Заместитель госсекретаря США Узра Зея в интервью «Газете.uz» рассказала о приоритетах в отношениях Вашингтона и Ташкента, реформах и вызовах, важности свободы СМИ и религиозной свободы. По её мнению, реформы — это командная работа, в которой должны быть задействованы все стороны.
Экономика
Налоговые поступления от «Узтрансгаза» в апреле снизились многократно после сделок с «Узбекнефтегазом»
В апреле налоговые поступления от «Узтрансгаза» составили всего лишь 19,2 млрд сумов, что в 6,6 раза меньше, чем в марте (127,3 млрд сумов), и в 2,7 раза меньше, чем в апреле прошлого года (52,1 млрд сумов). Снижение показателя произошло после недавних сделок с «Узбекнефтегазом».
Сум укрепляется к доллару пятую сессию подряд
Курс доллара США к суму, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, снижается пятый торговый день подряд. С 24 мая национальная валюта укрепилась почти на 84 сума — до 12640 сумов.
Льготы и субсидии бизнесу будут предоставлять в зависимости от рейтинга
Бизнес в Узбекистане сможет получать субсидии, льготы и преференции от государства в зависимости от рейтинга устойчивости. На меры поддержки могут рассчитывать предприниматели с рейтингом B и выше.
Инвестор ещё не расплатился за Ферганский нефтеперерабатывающий завод — Госактив
В мае 2022 года сообщалось о продаже 100% госдоли в Ферганском нефтеперерабатывающем заводе за 100 млн долларов предприятию Saneg. Но сегодня у государства остаётся доля в 58,5%. Госактив объяснил это тем, что инвестор ещё не до конца расплатился за объект.
Создаётся комиссия по оптимизации и обеспечению эффективности льгот для бизнеса
Постановлением президента создаётся республиканская комиссия по оптимизации и обеспечению эффективности субсидий, льгот и преференций. Она должна подготовить предложения по «кардинальному пересмотру» всех действующих льгот по итогам анализа воздействия на экономику и атмосферу здоровой конкуренции.
Головной офис Народного банка у рынка Катартал продан почти за 120 млрд сумов
Здание головного офиса Народного банка у рынка Катартал в Ташкенте продано почти за 120 млрд сумов. Единственное предложение на аукционе сделала компания из сферы общепита Oazis Samarkand.
Общество
Фестиваль свободы. Как 16 джазовых концертов на открытом воздухе раскрепостили Ташкент
Инициатива Фонда развития культуры и искусства Узбекистана провести все выступления Международного джазового фестиваля в Ташкенте на открытом воздухе раскрыла в горожанах неизведанные ими самими черты. Почему подобные мероприятия важны и что в них можно улучшить — рассуждает Сабина Бакаева.
Таиланд вводит безвизовый режим для Узбекистана
Таиланд с 1 июня вводит безвизовый режим для Узбекистана и ещё 35 стран. Сейчас граждане Узбекистана получают визу по прибытии в страну. Студенты теперь смогут оставаться в Таиланде в течение года после окончания учёбы.
Ташкентский метрополитен пополнился тремя новыми составами
В Ташкент прибыли три новых состава метро российского «Метровагонмаша». К июлю ожидается поставка ещё трёх составов, а до конца 2025 года — ещё 15.
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