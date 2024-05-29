Политика

Узбекистан и БДИПЧ ОБСЕ начали оценку потребности страны в наблюдении за парламентскими выборами, которые состоятся в 2024 году. Эксперты миссии по оценке потребностей выразили благодарность за разработку мер по внедрению ранних рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ в избирательное законодательство и практику.

Заместитель госсекретаря США Узра Зея в интервью «Газете.uz» рассказала о приоритетах в отношениях Вашингтона и Ташкента, реформах и вызовах, важности свободы СМИ и религиозной свободы. По её мнению, реформы — это командная работа, в которой должны быть задействованы все стороны.

Экономика

В апреле налоговые поступления от «Узтрансгаза» составили всего лишь 19,2 млрд сумов, что в 6,6 раза меньше, чем в марте (127,3 млрд сумов), и в 2,7 раза меньше, чем в апреле прошлого года (52,1 млрд сумов). Снижение показателя произошло после недавних сделок с «Узбекнефтегазом».

Курс доллара США к суму, устанавливаемый Центробанком Узбекистана, снижается пятый торговый день подряд. С 24 мая национальная валюта укрепилась почти на 84 сума — до 12640 сумов.

Бизнес в Узбекистане сможет получать субсидии, льготы и преференции от государства в зависимости от рейтинга устойчивости. На меры поддержки могут рассчитывать предприниматели с рейтингом B и выше.

В мае 2022 года сообщалось о продаже 100% госдоли в Ферганском нефтеперерабатывающем заводе за 100 млн долларов предприятию Saneg. Но сегодня у государства остаётся доля в 58,5%. Госактив объяснил это тем, что инвестор ещё не до конца расплатился за объект.

Постановлением президента создаётся республиканская комиссия по оптимизации и обеспечению эффективности субсидий, льгот и преференций. Она должна подготовить предложения по «кардинальному пересмотру» всех действующих льгот по итогам анализа воздействия на экономику и атмосферу здоровой конкуренции.

Здание головного офиса Народного банка у рынка Катартал в Ташкенте продано почти за 120 млрд сумов. Единственное предложение на аукционе сделала компания из сферы общепита Oazis Samarkand.

Общество

Инициатива Фонда развития культуры и искусства Узбекистана провести все выступления Международного джазового фестиваля в Ташкенте на открытом воздухе раскрыла в горожанах неизведанные ими самими черты. Почему подобные мероприятия важны и что в них можно улучшить — рассуждает Сабина Бакаева.

Таиланд с 1 июня вводит безвизовый режим для Узбекистана и ещё 35 стран. Сейчас граждане Узбекистана получают визу по прибытии в страну. Студенты теперь смогут оставаться в Таиланде в течение года после окончания учёбы.

В Ташкент прибыли три новых состава метро российского «Метровагонмаша». К июлю ожидается поставка ещё трёх составов, а до конца 2025 года — ещё 15.

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