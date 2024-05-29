В Узбекистане создаётся республиканская комиссия по оптимизации и обеспечению эффективности субсидий, льгот и преференций, предоставляемых предпринимателям. Это предусмотрено указом президента от 24 мая.

Её возглавит заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джашид Кучкаров. В её состав всего войдут 22 человека, включая председателя Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов, первый заместитель Счётной палаты Мехриддин Абдуллаев, министр юстиции Акбар Ташкулов, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, министр занятости и сокращения бедности, главы министерств по образованию и другие руководители.

Комиссии поручено до 1 октября внести в Администрацию президента предложения по «кардинальному пересмотру» всех действующих льгот по итогам анализа воздействия на экономику и атмосферу здоровой конкуренции и оценку эффективности этих мер поддержки с проведением их инвентаризации. В 2021 году общий объем льгот составил 51 трлн сумов.

Эти предложения должны включать оценку результативности порядка применения мер поддержки к бизнесу исходя из категории районов и городов, а также внедрение порядка установления конкретных целевых показателей для предоставления мер поддержки, подлежащих достижению предпринимателями.

Также планируется конкретно определить перечень сфер, отраслей и направлений деятельности, по которым предоставляются меры господдержки, включить в законодательство нормы, полностью отображающие понятие, виды и формы льгот и преференций, внедрить порядок мониторинга и оценки эффективности пользования мерами поддержки, обязательного возврата средств в случае их нецелевого использования.

Ожидается, что информация об эффективности пользования льгот будет регулярно публиковаться в открытых источниках.

Кроме того, льготы, субсидии и преференции, признанные неэффективными по результатам анализа и оценки, намечено отменить.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей ежегодно до 1 июля должно проводить оценку воздействия мер поддержки на атмосферу здоровой конкуренции и вносить результаты оценки в Министерство экономики и финансов.

До 1 июля планируется наладить обмен данными с Налоговым и Таможенным комитетами для подтверждения подлинности и достоверности документов (лицензий, свидетельств и других), являющихся основанием для предоставления налоговых и таможенных льгот.

С 1 января 2025 года поручено внедрить отдельный реестр на платформе «subsidiya.mf.uz», включающего виды, сроки и порядок мер поддержки, предоставляемых бизнесу.

Этим же постановлением определён порядок предоставления льгот бизнесу в зависимости от рейтинга устойчивости. На меры поддержки могут рассчитывать предприниматели с рейтингом B и выше.

В Узбекистане размер субсидий из госбюджета вырос в пять раз за два года — с 5,63 трлн до 29,25 трлн сумов ($2,5 млрд). 18 трлн сумов приходится на покрытие разницы между покупкой и продажей газа, 1,72 трлн — на возмещение ущерба по теплоэнергии, 1,02 трлн — на геологоразведку.