На платформе E-auksion 24 мая завершился аукцион по продаже комплекса зданий, где размещается головной офис Народного банка, обратил внимание Spot.

Торги длились 15 минут. Единственную ставку сделала компания Oazis Samarkand, предложив 119,71 млрд сумов ($9,5 млн), что на 5% больше стартовой цены, или 12,9 млн сумов за кв. м.

Офисные здания и вспомогательные постройки располагаются участке в 0,5 га в Чиланзарском районе Ташкента, на улице Катартал рядом с одноимённым торговым комплексом. Объект был выставлен на торги в начале года согласно решению акционера.

Комплекс включает три офисных здания — из шести, пяти и двух этажей. Общая площадь помещений составляет 9242 кв. м., из которых полезная — 7049 кв. м.

Есть электро- и водоснабжение, а также канализация, но нет газа. В стоимость лота входят сумма НДС и установленные на крыше фотоэлектрические панели общей мощностью 50 кВт.

Покупателю необходимо внести первоначальный взнос на сумму не меньше 25% от стоимости зданий, а отставшую часть выплатить в рассрочку в течение трёх лет. Только после этого право собственности перейдёт к покупателю. При этом продавец должен освободить помещение в течение месяца после продажи недвижимости. Новая локация головного офиса Народного банка ещё не объявлена.

По данным из ЕГРПО, Oazis Samarkand зарегистрирована в феврале 2013 года, основной вид деятельности — рестораны и услуги по доставке продуктов питания. Единственным учредителем указан Амир Дильшодович Далеров. При этом ещё 29 апреля в составе учредителей также была компания Xursheda tibbiyot va tashxiz.

Амир Далеров также имеет доли в компании Sidi Med (диагностический центр Zarmed), университете Samarkand-Zarmed Universiteti и учреждении образования New Techno Age.