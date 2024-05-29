В апреле налоговые поступления «Узтрансгаза», оператора магистральных газопроводов и одного из крупнейших налогоплательщиков Узбекистана, снизились в 6,6 раза по сравнению с мартом. Это следует из данных Налогового комитета, которые изучила «Газета.uz».





За январь-апрель компания уплатила налогов на 351,1 млрд сумов и по этому показателю заняла 9-е место среди крупнейших налогоплательщиков с государственным участием. Это в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (614,2 млрд сумов).





Если в январе поступления составили 117,9 млрд сумов (январь 2023 года — 195,5 млрд), в феврале — 86,7 млрд сумов (260,86 млрд), а в марте — 127,3 млрд сумов (83,9 млрд), то в апреле эта цифра упала до 19,2 млрд сумов, что в 6,6 раза меньше, чем в марте, и в 2,7 раза меньше, чем в апреле прошлого года (52,1 млрд сумов).

Согласно данным Налогового комитета, большую часть поступлений составляет налог на добавленную стоимость — 500,1 млрд сумов и 312,6 млрд сумов в январе-апреле 2023 и 2024 годов соответственно.

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В апреле сумма выплат НДС в госбюджет упала до 19,3 млрд сумов со 127,4 млрд сумов в марте (63,2 млрд сумов в апреле 2023 года). В прошлом месяце «Узтрансгаз» не платил налог на землю, налог на недвижимость, налог на воду, налог на прибыль, акцизный налог, налог по недрам и другие. Ему также вернули 146 млн сумов налога на доходы физлиц.

Ранее финансист Отабек Бакиров заметил, что компании могли вернуть 67,5 млрд сумов налогов. Он обратил внимание, что в отчётности за январь-март общая сумма поступлений составляла 418,6 млрд сумов, а спустя месяц она уменьшилась до 351,1 млрд сумов.

Налоговый комитет в Telegram-канале Fiskal tahlillar сначала сообщил, что за январь-март компания уплатила налоги на сумму 418,6 млрд сумов. Позже в НК уточнили, что за этот период от АО «Узтрансгаз» в бюджет ожидалось поступление 418,6 млрд сумов (то есть это был прогноз), но фактически было выплачено 331,9 млрд сумов.

По данным комитета, ошибка в данных произошла из-за невнимательности ответственных должностных лиц: сумма налога, которую предполагалось уплатить, была представлена и фактически не уплачена.

В 2016 году прибыль «Узтрансгаза» составляла 1,8 трлн сумов. В последующие годы компания работала только в убыток: 2017 год — 1 трлн сумов, 2018 год — 4,4 трлн сумов, 2019 год — 4,7 трлн сумов, 2020 год — 3,5 трлн сумов, 2021 год — 2,5 трлн сумов, за 9 месяцев 2022 года — 2,47 трлн сумов.

«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу компании, чтобы выяснить причины падения налоговых поступлений.

Сделки с «Узбекнефтегазом»

Резкое снижение налоговых поступлений произошло после последних сделок «Узбекнефтегаза» и «Узтрансгаза».

Согласно корпоративной информации от 29 марта, опубликованной «Узтрансгазом», «Узбекнефтегаз» купил 46,8% доли в «Узтрансгазе», который является единым оператором по транзиту и транспортировке газа по магистральным газопроводам, за 292,8 млрд сумов.

Сделка совершена вне биржи, акции оценены по номинальной стоимости — по 1000 сумов. Спустя три дня (1 апреля) «Узбекнефтегаз» заключил дополнительное соглашение с совместным предприятием Uz-Kor Gas Chemical и KPMG Valuation and Consulting об оказании услуг по оценке 1 простой акции «Узтрансгаза».

3 апреля «Узбекнефтегаз» подписал долговое соглашение по продаже газа (взаимосвязанная крупная сделка со следующими сделками: генеральное соглашение по газовому долгу, договор о переводе долга другому лицу и отказе от права требования в пользу другого лица и соглашение о передаче ценных бумаг).

Стоимость этой сделки составила 10,02 трлн сумов (31% от чистых активов компании, которая составляет 32,2 трлн сумов). Отабек Бакиров считает, что «Узбекнефтегаз» по этому соглашению стал покупателем долга на эту сумму.

«Согласно финансовой схеме, не имеющей экономического смысла и противоречащей предыдущим структурным реформам в энергетической сфере, „Узбекнефтегаз“ (владеет 50% в Uz-Kor Gas Chemical, перед которым у „Узтрансгаза“ долг на 1 млрд долларов — ред.) отказывается от долгов „Узтрансгаза“ и становится его акционером. Какую выгоду от этой странной сделки получает компания Uz-Kor Gas Chemical, без дополнительных документов определить невозможно», — отметил он.

3 апреля «Узбекнефтегаз» подписал ещё одну сделку — дополнительное соглашение №7 к акционерному соглашению от 19 мая 2012 года, но его содержание не раскрывается.

По данным источника «Газеты.uz», «Узбекнефтегаз» предположительно списал долг «Узтрансгаза» с учётом «дивидендов», но неизвестно, были ли созданы резервы для этого процесса.

В сентябре 2023 года Узбекистан согласился возместить Южной Корее неоплаченный долг на 1 млрд долларов в совместном газовом проекте Uz-Kor Gas Chemical, который добывает газ на базе месторождения Сургиль в Каракалпакстане.

У компании «Узтрансгаз» (которая также покупает газ у иностранных компаний по экспортной цене и реализует его на внутренний рынок по сниженным ценам) накопился долг перед Uz-Kor Gas Chemical на 1 млрд долларов за добытый газ. Платежи не выплачивались с 2017 года, когда была проведена либерализация валютного рынка и официальный курс сума девальвировал к доллару в 2 раза, из-за опасений по поводу большого валютного дефицита.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил «Газете.uz», комментируя появившиеся предположения, что не слышал о возможной передаче «Узтрансгаза» в доверительное управление.