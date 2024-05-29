29 мая в Ташкент были доставлены три новых четырёхвагонных состава метро производства завода «Метровагонмаш» (Россия). Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Поезда в течение 7−10 дней пройдут технические испытания, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров. Они будут использоваться преимущественно на надземной Кольцевой линии, что позволит сократить интервал движения.

«Метровагонмаш» планирует поставить ещё 12 вагонов, или 3 состава, до конца июня, сообщил по итогам заседания Совета регионов с участием президентов Узбекистана и России 27 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Кроме того, готовится контракт на поставку ещё 60 вагонов (15 составов) в 2024—2025 годах, отметил он.

В 2019—2021 годах метрополитен столицы Узбекистана получил от «Метровагонмаша» 60 вагонов. Это позволило сформировать 15 новых составов.

В прошлом году Ташкент получил 44 вагона метро (11 составов). До этого 3 состава прибыли в феврале.