Эксперты Миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

(МОП БДИПЧ ОБСЕ) прибыли в Узбекистан, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Узбекистане в 2024 году пройдут парламентские выборы. В их преддверии принимается решение о целесообразности проведения наблюдения за выборами, форме, сроке и необходимого количества наблюдателей.



В соответствии с программой визита эксперты МОП встретятся с представителями ряда министерств и ведомств, политических партий, СМИ и институтов гражданского общества.

Во вторник, 28 мая, эксперты миссии, старший консультант Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Кеара Кастальдо и советник по выборам Каха Инаишвили встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Зайниддином Низамходжаевым.





На встрече стороны обсуждали внедрение рекомендаций миссий БДИПЧ ОБСЕ в национальное избирательное законодательство и практику по результатам наблюдений за выборами.

Экспертов ознакомили с изменениями в порядке формирования нижней палаты парламента и в системе избирательных органов, в соответствии с которыми в стране формируется единая централизованная система избирательных органов, а выборы в нижнюю палату Парламента будут проходить на основе смешанной избирательной системы.

«Эксперты миссии по оценке потребностей выразили признательность за скоординированную организацию анализа итоговых отчётов миссий БДИПЧ по наблюдению за референдумом и досрочными президентскими выборами 2023 года и разработку мер по внедрению рекомендаций БДИПЧ в избирательное законодательство и практику», — говорится в сообщении.

Они также выразили поддержку в Узбекистане работы по совершенствованию избирательных процедур в соответствии с общепринятыми международными демократическими принципами.