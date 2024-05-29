Инвестор ещё не выплатил полную сумму за Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ). Об этом Kun.uz сообщили в Агентстве по управлению государственными активами (АУГА).

Напомним, в мае 2022 года Госактив сообщил о продаже 100% доли в ФНПЗ крупнейшей частной нефтегазовой компании Sanoat Energetika Guruhi (бывшая Jizzakh Petroleum), которая обладает правами недропользования на 103 нефтегазовых месторождениях. Ранее ФНПЗ и месторождения принадлежали «Узбекнефтегазу».





Несмотря на эту сделку, по состоянию на 29 мая 2024 года у АУГА в лице государства остаётся доля в 58,5%, а Saneg владеет 41,5%. В Госактиве заявили, что инвестор ещё не полностью расплатился за завод. «Доля будет передаваться [инвестору] пропорционально уплаченной части покупной цены. После полной оплаты покупной цены и выполнения условий договора доля будет передана в полном объёме», — сказали в агентстве, не уточнив, в какой срок компания должна выплатить всю сумму.

В рамках соглашения Saneg принимала на себя выполнение инвестиционных обязательств в размере более 380 млн долларов по модернизации завода. Предприятие также должно наладить на заводе производство современных и экологически чистых бензина и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-5, авиакеросина Джет А-1, увеличить производство сжиженного природного газа, провести модернизацию маслоблоков, а также увеличить производственные мощности не менее чем до 2 миллионов тонн.

Согласно данным инвестиционной программы за II квартал 2024 года, стоимость модернизации выросла до 389,3 млн долларов, на 1 январь остаток составляет 171,8 млн долларов, иностранными партнёрами выступают Gas Project Development Central Asia из Швейцарии и Belvor Нoldings Limited из Кипра. Ранее сообщалось о связи этих компаний с предпринимателем Бахтиёром Фазыловым.

Стоит отметить, что за это время, Saneg могла выплатить за 41,5% доли 41,5 млн долларов. По текущему курсу это составляет около 525 млрд сумов, а по средневзвешенному — чуть меньше 450 млрд сумов.

С 2022 года чистая прибыль завода составила 557,3 млрд сумов: в 2022 году — 19,3 млрд сумов, в 2023 году — 469,6 млрд сумов, в первом квартале 2024 года — 68,4 млрд сумов.

Финансист Отабек Бакиров считает, что компания могла расплачиваться за покупку завода за счёт прибыли этого завода. «Газета.uz» направила запросы в Saneg и Госактив, чтобы узнать, как распределяется прибыль завода, какую сумму выплатил инвестор, в какой срок должна быть выплачена рассрочка и выполнены инвестиционные обязательства.