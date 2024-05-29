Предприниматели в Узбекистане смогут получать меры поддержки от государства в зависимости от своего рейтинга устойчивости. Это предусмотрено постановлением президента от 24 мая.

Согласно документу, субсидии, льготы и преференции предоставляются бизнесу только с рейтингом «B» и выше:

категория «ААА» — 100% действующего размера;

категория «АА» — 90% действующего размера;

категория «А» — 80% действующего размера;

категория «ВВВ» — 70% действующего размера;

категория «ВВ» — 60% действующего размера;

категория «В» — 50% действующего размера.

Если рейтинг понижается, то меры поддержки продолжаются в прежнем размере на протяжении трёх месяцев. Если рейтинг повышается, то уже со следующего месяца предприниматель сможет получать льготы по новому показателю.

Эти требования не распространяются на меры государственной поддержки, выделенные до публикации этого постановления (до 25 мая).

Рейтинг устойчивости субъектов предпринимательства был запущен с 1 февраля этого года. Для его расчёта применяются 23 критерия, включая 9 штрафных и 4 поощрительных. Это время работы компании, уровень рентабельности, наличие недвижимости или земли, соотношение зарплаты сотрудников к среднему по рынку и другое.

Напомним, для предпринимателей с высоким рейтингом будут предоставляться поощрения. У бизнеса с рейтингом «ААА» не проводятся налоговые проверки (за исключением проверок в рамках уголовных дел). Суммы НДС возмещаются в однодневный срок без проведения проверок (сейчас — от 7 до 30 дней).