Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 30 мая.

Курс доллара США по итогам дневных торгов снизился ещё на 9,22 сума. В целом доллар слабеет к суму пятый торговый день подряд (с 24 мая), снизившись почти на 84 сумов — с 1274,72 до 12640,87 сума.

В последний раз сум укреплялся к доллару пять раз подряд в декабре 2022 года, когда с 21 по 27 декабря национальная валюта прибавила почти 92 сума.

В коммерческих банках в среду доллар принимался по курсу от 12580 сумов до 12640 сумов (только у «Банка развития бизнеса»). Курс продажи варьировался от 12670 (Hayot Bank) до 12710 сумов.





Объём торгов на валютной бирже «Ташкент» за последние пять дней составил 429,4 млн долларов (в среднем по 85,9 млн долларов в день), что меньше в 1,5 раза объёма за предыдущие пять дней — 662,3 млн долларов (в среднем — $132,4 млн). Как мы сообщали ранее, по итогам первого квартала объём торги на валютной бирже сократились на 2,7% — до 5,82 млрд долларов. При сравнении мартовских показателей этого и прошлого годов снижение составило 6,8%.

Финансист Отабек Бакиров предположил, что этом может быть связано с привлечением долга в виде выпуска евробондов со стороны правительства. Узбекистан, напомним, 21 мая выпустил еврооблигации на 1,5 млрд долларов, включая 600 млн долларов и 600 млн евро. Эти деньги могли быть выпущены на биржу, чтобы сконвертировать их в сумы. Однако источник «Газеты.uz» в ЦБ сообщил, что деньги от евробондов поступят в Узбекистан только 29−30 мая.

Укрепление сума также происходит на фоне возросшего экспорта (с учётом и без учёта золота), а также замедлением роста импорта.