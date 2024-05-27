Политика

Президент Узбекистана назвал «жизненно важным» проект строительства малой атомной электростанции. «Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития страны, — сказал он. Строить станцию планируется начать уже летом в Джизакской области.

Делегации Узбекистана и России подписали 27 документов, включая контракт на строительство малой атомной станции, открытие филиала Московского технического университета им. Баумана, филиала всероссийской академии внешней торговли и другие.

Президент Узбекистана и России обсудили вопрос трудовой миграции. «Мне очень приятно, что Владимир Владимирович поддержал в этом чувствительном вопросе мои предложения. Я думаю, что мы всё равно наведём в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Экономика

Постановлением правительства Узбекистана с 1 июня предельная розничная цена метана для легковых автомобилей повысится до 3750 сумов.

Всемирный банк утвердил выделение кредита на 100 млн долларов для Узбекистана. Средства пойдут на улучшение стандартов, доступа и качества социальных услуг, создание 50 центров социальных услуг в махаллях, развитие профессиональных навыков и трудоустройство людей с инвалидностью и другие цели.

Общество

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла поправки в закон «О правах лиц с инвалидностью». Законопроект разрабатывался без участия людей с инвалидностью и их репрезентативных организаций, пишут Ойбек Исаков и Дильмурад Юсупов.

В Узбекистане внедрят Единый электронный реестр населения, включающий в себя гражданское состояние и другие персональные данные. Реестр будет интегрирован с информационными системами госорганов и организаций, оказывающих госуслуги.

В течение недели на территории Узбекистана установится сухая и преимущественно малооблачная погода. Температура воздуха будет постепенно повышаться от +23…+28 градусов до +28…+33.

С нового учебного года образовательный кредит за счёт госбюджета будет выдаваться студентам вузов и учащимся профессиональных образовательных организациях, обучающимся только по дневной форме.

Спорт

В Самарканде состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по футзалу, который впервые пройдёт в городах Узбекистана. Национальная сборная попала в группу с командами Парагвая, Коста-Рики и Нидерландов.

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