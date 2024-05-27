С 2025 года в Узбекистане будет внедрён Единый электронный реестр населения, включающий в себя гражданское состояние физических лиц и другие их персональные данные, сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на указ президента от 24 мая.

Единый электронный реестр населения станет единой электронной базой персональных данных граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране.

Реестр будет интегрирован с информационными системами соответствующих государственных органов и организаций и будет использоваться при оказании государственных услуг гражданам, оформлении нотариальных действий, предоставлении банковских, коммунальных, страховых и других массовых услуг.

Вести реестр будет Агентство персонализации при Министерстве юстиции.