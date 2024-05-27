На площади Регистан в Самарканде 26 мая прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по футзалу, сообщается фотокорреспондент «Газеты.uz» Шахзод Хабибуллаев.

Участникам церемонии показали обращение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Затем выступил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.

Первенство мира впервые пройдёт в Центральной Азии. 24 сильнейшие сборные будут бороться за звание чемпиона мира по футзалу. Соревнования, проводимые в 10-й раз в истории, пройдут с 14 сентября по 6 октября.

Матчи состояться в Ташкенте, Бухаре и Андижане.

По итогам жеребьёвки (фото) Узбекистан занял место в квартете «А» с командами Парагвая, Коста-Рики и Нидерландов.

Группа А:

Узбекистан

Парагвай

Коста-Рика

Нидерланды

Группа B:

Бразилия

Таиланд

Хорватия

Куба

Группа C:

Аргентина

Украина

Афганистан

Ангола

Группа D:

Испания

Казахстан

Новая Зеландия

Ливия

Группа E:

Португалия

Марракеш

Таджикистан

Панама

Группа F:

Иран

Франция

Венесуэла

Гватемала

23 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с подготовкой к этому турниру. Ожидается прибытие высоких гостей из стран-участниц и более 30 тысяч болельщиков. Для проведения чемпионата на высоком уровне решено создать организационный комитет под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.