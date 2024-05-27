По итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26−27 мая подписано 27 документов, сообщила пресс-служба Кремля.

В их числе — совместное заявление президента Шавката Мирзиёев и Владимира Путина, соглашение между правительствами об оказании технического содействия Узбекистану в области метрологии, план совместных действий по расширению промышленной кооперации для увеличения товарооборота стран, план совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества, план основных направлений деятельности рабочей группы по увеличению товарооборота между странами на 2024−2030 годы,

Также стороны подписали соглашения между о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыболовства (17 ноября 2021 года).

Как мы сообщали ранее, также подписан протокол о внесении изменений в межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции от 7 сентября 2018 года, контракт на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности в Узбекистане, соглашение об организации производства химической продукции в Узбекистане совместно с «Росатомом».

Также подписаны следующие документы: