По итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 26−27 мая подписано 27 документов, сообщила пресс-служба Кремля.
В их числе — совместное заявление президента Шавката Мирзиёев и Владимира Путина, соглашение между правительствами об оказании технического содействия Узбекистану в области метрологии, план совместных действий по расширению промышленной кооперации для увеличения товарооборота стран, план совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества, план основных направлений деятельности рабочей группы по увеличению товарооборота между странами на 2024−2030 годы,
Также стороны подписали соглашения между о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыболовства (17 ноября 2021 года).
Как мы сообщали ранее, также подписан протокол о внесении изменений в межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции от 7 сентября 2018 года, контракт на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности в Узбекистане, соглашение об организации производства химической продукции в Узбекистане совместно с «Росатомом».
Также подписаны следующие документы:
- Соглашение между Министерством науки и высшего образования России и Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана о проведении совместных конкурсов в сфере научных исследований;
- Соглашение между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и Агентством по карантину и защите растений при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана по цифровому сотрудничеству в области карантина растений;
- Меморандум между Министерством науки и высшего образования РФ и Минвузом Узбекистана о создании филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)» в Узбекистане;
- Программа сотрудничества по увеличению турпотока между странами на 2025−2026 годы;
- Программа сотрудничества в сфере культуры между министерствами культуры на 2024−2026 годы;
- План практических мероприятий («дорожная карта») по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений на 2024−2025 годы;
- Протокол о намерениях между министерствами здравоохранения по вопросам организации здравоохранения;
- Протокол о намерениях между Минздравами в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения на территории стран;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области транспортного машиностроения между Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством транспорта Узбекистана;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством цифровых технологий Узбекистана об обмене опытом в вопросах формирования и развития индустрии авиационных систем, а также изучения правовых основ их применения для повышения эффективности социально-экономического развития;
- Соглашение об открытии филиала всероссийской академии внешней торговли;
- Соглашение между «Сбербанком» и Комитетом по туризму Республики Узбекистан о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере туризма;
- План практических мероприятий по реализации пилотных проектов «Сбербанка» в Ташкенте;
- Дорожная карта по расширению сотрудничества «Газпром нефти» с Министерством энергетики Узбекистана;
- Соглашение о комплексной поддержке приоритетных проектов в Узбекистане (российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ);
- Соглашение по реализации проектов по развитию агрологистических центров в Узбекистане (ВЭБ.РФ).