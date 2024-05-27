Всемирный банк утвердил льготный кредит в размере 100 млн долларов США для Узбекистана, сообщила пресс-служба международного института.

Эти средства предоставлены для реализации проекта «Инновационная система социальной защиты для интеграции уязвимых групп населения» (Inson, в переводе с узбекского языка — человек). Цель проекта — улучшить доступ и качество социальных услуг для людей из уязвимых групп населения.

Для проекта дополнительно выделяется грант в размере 2 млн долларов, который предоставляется многосторонним донорским трастовым фондом при Всемирном банке «Партнёрство ради раннего обучения». Эти средства будут использованы для проведения оценки влияния социальных услуг, предоставляемых на уровне махалли, на благополучие социально уязвимых детей и повышения их качества.

«Проект окажет содействие в развитии правовых и институциональных основ сектора „экономики ухода“ в Узбекистане. Он также будет способствовать улучшению доступа к востребованным социальным услугам, которые всё ещё остаются недоступными для тысяч людей, включая пожилых граждан, людей с инвалидностью, лиц, пострадавших от насилия в семье, а также социально уязвимых детей», — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

Проект будет реализован Национальным агентством социальной защиты при президенте в сотрудничестве с различными государственными органами, неправительственными организациями и международными партнёрами страны по вопросам социально-экономического развития.

Ожидаемые результаты проекта включают следующие показатели:

Создание более 50 центров предоставления социальных услуг, функционирующих на уровне махаллей по всей стране. Их услуги будут ориентированы на наиболее уязвимые группы населения.

Улучшение доступа более 50 тысяч граждан из уязвимых групп населения, включая пожилых людей, лиц с инвалидностью и социально уязвимых детей, к качественным социальным и реабилитационным услугам на базе вышеназванных центров предоставления социальных услуг.

Содействие Национальному агентству социальной защиты в разработке нормативно-правовой базы для улучшения стандартов качества социальных услуг, оказываемых на дому, в центрах предоставления социальных услуг, а также на уровне махаллей.

Создание условий для развития регулируемого рынка предоставления социальных услуг частными поставщиками. Ожидается, что создание центров предоставления социальных услуг на уровне махаллей снизит спрос на услуги ухода со стороны органов социальной защиты и будет стимулировать развитие рынка частных поставщиков социальных услуг.

При содействии проекта будет разработана система оказания индивидуализированной социальной помощи гражданам из уязвимых групп населения.

Развитие профессиональных навыков и трудоустройство 1200 лиц с инвалидностью, из которых не менее половины составляют молодые люди в возрасте 15−24 лет;

Предоставление качественной правовой, медицинской, психологической и иной помощи всем женщинам, обращающимся в 29 центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия. Они также смогут пройти обучение в рамках краткосрочных курсов компьютерной и финансовой грамотности, а также развития определённых профессиональных навыков.

Проект, как ожидается, также окажет содействие в развитии адаптивной системы социальной защиты, подготовленной к реагированию на различного рода чрезвычайные ситуации. В частности, будут разработаны меры государственной политики, соответствующие механизмы и пилотная программа по адаптации уязвимых групп населения к изменению климата.

Эта программа должна охватить 100 тысяч нуждающихся граждан в сельских районах для повышения их осведомлённости о рисках, связанных с изменением климата, и развития навыков, необходимых для реагирования на связанные с ним последствия. Жителям будут предоставлены семена климатически устойчивых культур, сельскохозяйственные инструменты, а также возможность пройти обучение по вопросам климатически оптимизированного сельского хозяйства.