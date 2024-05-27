Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин во время выступления с заявлениями для СМИ 27 мая прокомментировали строительство малой атомной станции в Узбекистане.

«Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счёт атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Журналистка Азиза Курбанова дополнила цитату президента: «Мы долго к этому готовились и подписали документ, который в будущем станет серьёзным стратегическим проектом. Мы уже несколько лет обсуждаем этот вопрос с нашими российскими партнёрами при участии международных экспертов. Главное требование — безопасная, надёжная и эффективная технология».

Президент Владимир Путин заявил, что подписание протокола о поправках в межправсоглашение от 2018 года «открывает возможность для сооружения в Узбекистан АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды».

««Росатом активно работает за рубежом. Может быть, не может быть, а точно является лидером в этой сфере в мире. Номер один по количеству энергоблоков. Алексей [Лихачё, глава «Росатом"], сколько блоков мы делаем, строим? 20 блоков в стадии строительства за рубежом, ещё 6 в контрактации. Безусловно, Шавкат Миромонович, делать всё, чтобы эффективно работать и на рынке Узбекистана», — заявил глава РФ.

Как мы сообщали ранее, также подписан протокол о внесении изменений в межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции от 7 сентября 2018 года, контракт на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности в Узбекистане.

Указом президента Узбекистана на базе Агентства по развитию атомной энергетики создаётся Агентство по атомной энергии, которое переходит из структуры Минэнерго в Кабинет министров. Агентство получило право заключать прямые договора с компаниями, создавать хозяйственные общества, финансировать проекты в экономике.

Кроме того, создаётся Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности, который будет отвечать за политику безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, а также на опасных производственных объектах.

Ещё в начале мая первый заместитель министра энергетики — директор Агентства по развитию атомной энергетики («Узатом») Азим Ахмедхаджаев в интервью «Газете.uz» отмечал, что переговоры с Россией по строительству АЭС в Узбекистане продолжаются. «Мы сейчас просто ведём переговоры, пока общие слова, ничего конкретного», — говорил он, отметив, что стороны обсуждают различные направления сотрудничества.

До этого министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью «Дарё» указал, что встречи и переговоры с российским «Росатомом» продолжаются.

«С учётом того, что это очень большой стратегический проект, не нужно торопиться, нужно всё взвесить, измерить не 7 раз, а 77 раз. После полного анализа и расчётов мы можем внести отчёт в правительство и президенту», — отмечал глава Минэнерго.

В Казахстане планируют провести референдум по вопросу строительства АЭС.