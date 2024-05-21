Политика

Президент Узбекистана и президент России провели телефонный разговор и обсудили подготовку государственного визита Владимира Путина в страну.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил посольство Ирана в Ташкенте и выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси. Глава государства оставил запись в книге соболезнований.

Узбекистан отправит делегацию на церемонию прощания с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Её возглавит спикер нижней палаты парламента Нурдинжон Исмоилов.

Экономика

Импорт газа в Узбекистан за четыре месяца 2024 года превысил $462 млн, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года. Экспорт «голубого топлива» за этот период упал в 2,3 раза. Разница в поставках достигла $410,5 млн. Данные о поставках газа с Китаем снова разнятся.

В прошлом месяце в Узбекистане наблюдалось снижение производства газа (-6,1%), угля (-25,8%), нефти (-1,3%), бензина (-12,5%) и дизтоплива (-12,5%) по сравнению с апрелем 2023 года. Выработка электроэнергии выросла на 27,6%.

В 2024 году «Узпромстройбанк» планирует привлечь на международном финансовм рынке заёмные средства на 3,1 млрд долларов. НБУ намерен реализовать проекты на 6 млрд долларов в ювелирной отрасли и сфере услуг, сообщила пресс-служба президента.

С начала года Узбекистан экспортировал золото на 3,42 млрд долларов, что на 11,8% больше, чем за январь-апрель прошлого года. Доля этого драгметалла в общем экспорте страны превышает 40%.

Общество

Долгих 17 лет понадобилось народному хофизу Узбекистана Хасану Раджаби, чтобы открыть в Ташкенте дом-музей в память об отце — выдающемся композиторе, академике Юнусе Раджаби. О том, какую роль в этом сыграл первый президент страны, и о предметах в экспозиции рассказывает «Газета.uz».

В Бувайдинском районе Ферганской области директор школы побила семиклассницу, которая была в платке и отказалась его снять. Девочка получила травмы.

В Намангане открылся традиционный Международный фестиваль цветов. Он будет проходить до 23 июня. В этом году ожидается участие 6 миллионов человек. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж с открытия мероприятия.

Суды озвучили приговоры в отношении ещё трёх мужчин, задержанных в конце прошлого года во время рейдов по выявлению преступных групп. Это Хасан и Хусан Сабирджановы, а также Марат Уразов.

Мир

Внеочередные президентские выборы в Иране после гибели президента Ибрахима Раиси назначены на 28 июня.

Совет ЕС одобрил первый в мире закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. В его основе лежит риск-ориентированный подход: чем выше риск обществу, тем строже правила. Документ вступит в силу через месяц.

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