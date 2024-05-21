После окончания техникума в 1923 году его направляют в Самарканд, где 26-летний музыкант знакомится с известным хафизом и дутаристом, знатоком макомов Ходжи Абдулазизом Расулевым. Эта встреча предопределила путь Юнуса Раджаби — он начал собирать и записывать макомы, перекладывая их на ноты.



«Ходжи Абдулазиз Расулев относился к Юнусу Раджаби как к сыну: дал ему кров на четыре года, возил с собой в Бухару, Хорезм, где они выступали с концертами или на свадьбах. На торжества приходили и другие мелодисты. У Юнуса Раджаби был абсолютный слух и феноменальная память. В те же вечера он возвращался домой и записывал услышанные мелодии, песни на нотные листы. До него этого не делал никто — нотной записи до ХХ века века у нас не существовало, и все мелодии и песни передавались устно», — рассказывает Холида-опа.

