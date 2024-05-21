Суды вынесли приговоры в отношении ещё трёх мужчин, задержанных в конце прошлого года в ходе масштабных рейдов по выявлению «уличных банд» и преступных групп. Об этом сообщает ГУВД Ташкента.

30 апреля Мирабадский районный суд по уголовным делам признал Хасана Абдусаматовича Сабирджанова и Хусана Абдусаматовича Сабирджанова виновными по пункту «а» части 3 статьи 277 (хулиганство совершенное повторно или опасным рецидивистом) и пункту «б» части 2 статьи 168 (мошенничество по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

Хасан Сабирджанов приговорён к 4 года 9 месяцев лишения свободы, а его брат Хусан Сабирджанов — к 4 годам 10 месяцам лишения свободы.

3 мая Учтепинский районный суд по уголовным делам признал Марата Пулатовича Уразова виновным по пункту «б» части 3 статьи 168 (мошенничество повторно или опасным рецидивистом). С учётом того, что он полностью компенсировал ущерб, суд приговорил его к исправительным работам на 1 год 9 месяцев 27 дней с взысканием 25% зарплаты в доход государства.

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова («Бохо завхоз», 10 лет) и Ниёза Ибодова (4 года).

В ноябре-декабре правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась «не один-два дня, а месяцы и даже годы».