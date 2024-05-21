В январе-апреле 2024 года Узбекистан экспортировал золото на 3,42 млрд долларов, следует из доклада Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».

Это на 11,8%, больше, чем за аналогичный период 2023 года ($3,06 млрд). В апреле поставки драгметалла за границу составили 758,3 млн долларов, в марте — 1,35 млрд долларов, в феврале — 1,32 млрд долларов.

Доля золота в общем экспорте страны выросла с 39,3% (в январе-апреле 2023 года) до 40,3%.

В марте котировки золота выросли с 2250 до 2328 долларов за унцию (+3,4%) и продолжают обновлять исторические максимумы. Например, 21 мая стоимость тройской унции золота обновила свой исторический максимум на нью-йоркской бирже и поднималась до 2452,6 доллара, с начала года цена поднялась на 17,8%.





Золотовалютные резервы Узбекистана выросли до 35,1 млрд долларов на фоне роста мировых цен на золото. При этом физический объём драгметалла в резервах уменьшился на 1,24 тонны и остаётся на уровне минимального показателя с мая 2022 года.

В марте Узбекистан снова стал крупнейшим продавцом золота в мире, продав 11 тонн драгметалла. В феврале страна реализовала 12 тонн драгметалла.