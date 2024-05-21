Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с презентацией об участии банков в привлечении иностранных инвестиций.

По данным пресс-службы главы государства, за последние 5 лет капитал банков удвоился, их кредитный портфель увеличился в 2,3 раза, а объем ежегодного кредитования вырос в 1,8 раза.

Четыре банка впервые выпустили евробонды и привлекли 1,3 млрд долларов. В прошлом году банки привлекли иностранные кредиты на 3,8 млрд долларов, а их крупные клиенты напрямую привлекли 6 млрд долларов без гарантий правительства, говорится в сообщении.

Президент Шавкат Мирзиёев.

глава SQB Азиз Акбаржонов

Глава НБУ Алишер Мирсоатов.



На презентации представлена информация о деятельности Национального банка Узбекистана (НБУ) и «Узпромстройбанка» (SQB) в этом направлении.

По итогам 2023 года объём активов Национального банка составляет 128 трлн сумов, кредитный портфель — 99 трлн сумов, иностранные кредитные линии — 55 трлн сумов, объём депозитов — 33 трлн сумов, чистая прибыль — 1,7 трлн сумов.

НБУ в этом году планирует реализовать проекты на 6 млрд долларов: 526 проектов на 2,1 трлн сумов в ювелирной отрасли и более 40 тысяч проектов в сфере услуг за счёт кредитов на 41,8 трлн сумов. В результате ожидается обеспечение занятости свыше 2,5 миллиона человек.

У «Узпромстройбанка» активы достигли 82,3 трлн сумов, кредитный портфель — 59,5 трлн сумов. Банк планирует в этом году привлечь на международном финансовом рынке заёмные средства на 3,1 млрд долларов. Клиенты банка приступили к реализации инвестиционных проектов общей стоимостью 4,8 млрд долларов.

Банк намерен привлечь в 2024—2025 годах 2,8 млрд долларов иностранных инвестиций в рамках 529 проектов в индустрии строительных материалов, что должно позволить создать 25 тысяч рабочих мест.

По данным пресс-службы президента, Национальный банк содействует обеспечению занятости безработного населения в 967, «Узпромстройбанк» — в 727 махаллях. «Важно и то, что благодаря развёртыванию банками работы на низовом уровне, бизнес-структуры выходят из „тени“», — говорится в сообщении.

Президент указал на необходимость системного мониторинга инвестиционных проектов клиентов и оперативного решения возникающих проблем.