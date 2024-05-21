Внеочередные президентские выборы в Иране после гибели президента Ибрахима Раиси состоятся 28 июня, сообщает агентство Tasnim.

Решение о дате проведения выборов принял специальный совет — в его состав вошли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Регистрация кандидатов продлится с 30 мая по 3 июня, а избирательная кампания пройдёт с 12 по 27 июня.

Согласно конституции страны, полномочия Раиси временно перешли к Мохаммаду Мохберу. Он возглавил исполнительную власть на 50 дней после одобрения Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Bloomberg пишет, что духовное верховенство Ирана, вероятно, захочет видеть президентом кандидата, похожего на ультраконсервативного Раиси. Пока неясно, будет ли баллотироваться сам Мохбер, отмечает агентство.