Внеочередные президентские выборы в Иране после гибели президента Ибрахима Раиси состоятся 28 июня, сообщает агентство Tasnim.
Решение о дате проведения выборов принял специальный совет — в его состав вошли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи и первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Регистрация кандидатов продлится с 30 мая по 3 июня, а избирательная кампания пройдёт с 12 по 27 июня.
Согласно конституции страны, полномочия Раиси временно перешли к Мохаммаду Мохберу. Он возглавил исполнительную власть на 50 дней после одобрения Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
Bloomberg пишет, что духовное верховенство Ирана, вероятно, захочет видеть президентом кандидата, похожего на ультраконсервативного Раиси. Пока неясно, будет ли баллотироваться сам Мохбер, отмечает агентство.
- Вертолёт Ибрахима Раиси потерпел крушение 19 мая в горном районе на северо-западе Ирана. Он возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном. Вместе с ним погибла сопровождавшая его делегация, включая главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.
- Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Церемония прощания с покойным началась 21 мая в Тебризе. Затем тело президента также направят в Кум, Тегеран и Бирдженд. В Иране объявлен пятидневный национальный траур.
- Делегация Узбекистана посетит церемонию прощания с Раиси в Тегеране. Её возглавит спикер нижней палаты парламента Нурдинжон Исмоилов.