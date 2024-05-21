Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая посетил посольство Ирана и выразил соболезнования иранскому народу в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолёта на севере страны.
Глава государства «оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, отрытой в дипломатической миссии», говорится в сообщении.
В ходе краткой беседы с послом Мухаммадали Искандари глава Узбекистана особо отметил, что «президент Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем и политиком, внёсшим огромный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, повышение благосостояние населения и укрепление международного авторитета Ирана, а также расширение взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами».
Накануне Шавкат Мирзиёев направил послание с соболезнованиями верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
- Вертолёт Ибрахима Раиси потерпел крушение 19 мая в горном районе на северо-западе Ирана. Раиси возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном, в которой также участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На кадрах с места происшествия видно, что вертолёт врезался в горную вершину. Официальной информации о причине крушения пока нет.
- Ибрахим Раиси родился в 1960 году в семье священнослужителя в городе Мешхеде. В 1980-х работал заместителем прокурора, а позже прокурором Тегерана. В 1988 году он входил в специальную комиссию, которая казнила тысячи политических заключённых в иранской столице.
- В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил тогдашнему президенту Хасану Роухани. На следующих президентских выборах 2021 года Раиси одержал победу. Раиси считался протеже аятоллы Хаменеи.