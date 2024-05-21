Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая посетил посольство Ирана и выразил соболезнования иранскому народу в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолёта на севере страны.

Глава государства «оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований, отрытой в дипломатической миссии», говорится в сообщении.

В ходе краткой беседы с послом Мухаммадали Искандари глава Узбекистана особо отметил, что «президент Ибрахим Раиси был выдающимся государственным деятелем и политиком, внёсшим огромный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, повышение благосостояние населения и укрепление международного авторитета Ирана, а также расширение взаимовыгодного многопланового сотрудничества между нашими странами».

Накануне Шавкат Мирзиёев направил послание с соболезнованиями верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.