Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне, график предстоящих двусторонних мероприятий, а также обсудили укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества и наращивание объёмов товарооборота и другие вопросы.

По данным пресс-службы Кремля, лидеры стран также обсудили ход подготовки государственного визита Владимира Путина в Узбекистан. Президент РФ также «поделился впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством».

21 февраля Мирзиёев приглашал Путина посетить Узбекистан. «Как мы с вами и договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан. Я всей команде своей сказал, что этот визит должен быть, как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям. Я очень серьёзно готовлюсь», — говорил тогда глава Узбекистана.