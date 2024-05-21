Добыча газа в Узбекистане в апреле 2024 года снизилась до 3,7 млрд кубометров, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

В годовом исчислении — по сравнению с апрелем 2023 года — производство упало на 6,1%, или на 240 млн кубометров.

В январе-апреле объём добычи составил 15,3 млрд кубометров, что на 5,9%, или на 964,8 млн кубометров, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При сохранении текущих показателей производства (ежемесячно 3,82 млрд кубометров в среднем по сравнению с прошлогодним показателем в 4,06 млрд) к концу года сокращение добычи составит почти 3 млрд кубометров.

Сравнение данных за январь-апрель 2024 года и январь-апрель 2020−2023 годов. Источник: Статагентство.



Выработка электроэнергии в апреле выросла до 7,67 млрд кВт·ч, что на 1,7 млрд кВт·ч (+27,6%) больше, чем в апреле прошлого года, а также на 1,25 млрд кВт·ч больше показателя за март.

За январь-апрель производство составило 27,97 млрд кВт·ч, что на 7,2% больше четырёхмесячного показателя 2023 года.





Напомним, до 80% производимой электроэнергии в стране приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе, но их доля сокращается с вводом новых мощностей фотоэлектрических станций.

Месячная добыча угля упала на 25,8% по сравнению с апрелем прошлого года, объём составил 357,7 тысяч тонн (-124,7 тысячи тонн). За январь-апрель производство упало на 9,8% — до 1,33 млн тонн.

Добыча нефти сократилась до 62,2 тысячи тонн (-1,3%, или минус 800 тонн к апрелю 2023 года). За четыре месяца производство составило 241,3 тысячи тонн (-6,7% к аналогичному периоду прошлого года). Тем не менее, это максимум с начала октября (63,9 тысячи тонн).

За апрель было произведено 103,4 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с апрелем 2023 года (119,3 тысячи) меньше на 13,3%, или на 15,9 тысячи тонн. В четырёхмесячном сравнении сокращение составило 8% — с 504,6 тысячи до 464 тысяч тонн.

Выпуск дизельного топлива упал на 12,5% месяц к месяцу — со 172,4 тысячи до 150,8 тысячи тонн, хотя это больше марта на 71,3% (88 тысяч тонн). При сравнении с январём-апрелем прошлого года показатель сократился на 4,6% — до 361,9 тысячи тонн.

По итогам 2023 года добыча газа в Узбекистане сократилась почти на 5 млрд кубометров. Снизился и выпуск нефти и газового конденсата. При этом добыча угля выросла на 15,5% — до 6,2 млн тонн. Увеличилось также производство электроэнергии, бензина и дизеля.

В прошлом году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.

Мы писали, что компания «Узбекнефтегаз», крупнейший производитель газа в Узбекистане, инвестирует сотни миллионов долларов в увеличение добычи газа, но оно падает.