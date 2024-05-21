Делегация Узбекистана примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который погиб при крушении вертолёта, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Церемония состоится 22 мая в Тегеране.

Делегацию возглавит спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов.

В Тебризе прощаются с президентом и главой МИД Ирана. Фото: агентство «Мехр».

Во вторник в иранском Тебризе началась церемония прощания с Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном. Похороны пройдут 23 мая.

21 мая президент Шавкат Мирзиёев посетил посольство Ирана в Ташкенте и выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью Ибрахима Раиси. Глава государства оставил запись в книге соболезнований.