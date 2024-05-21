Делегация Узбекистана примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который погиб при крушении вертолёта, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Церемония состоится 22 мая в Тегеране.
Делегацию возглавит спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов.
Во вторник в иранском Тебризе началась церемония прощания с Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном. Похороны пройдут 23 мая.
21 мая президент Шавкат Мирзиёев посетил посольство Ирана в Ташкенте и выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью Ибрахима Раиси. Глава государства оставил запись в книге соболезнований.
- Вертолёт Ибрахима Раиси потерпел крушение 19 мая в горном районе на северо-западе Ирана. Раиси возвращался с церемонии открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном, в которой также участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На кадрах с места происшествия видно, что вертолёт врезался в горную вершину. Официальной информации о причине крушения пока нет. Вместе с Раиси при крушении вертолёта погибли министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.
- Ибрахим Раиси родился в 1960 году в семье священнослужителя в городе Мешхеде. В 1980-х работал заместителем прокурора, а позже прокурором Тегерана. В 1988 году он входил в специальную комиссию, которая казнила тысячи политических заключённых в иранской столице.
- В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил тогдашнему президенту Хасану Роухани. На следующих президентских выборах 2021 года Раиси одержал победу. Раиси считался протеже аятоллы Хаменеи.