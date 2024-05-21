Совет ЕС 21 мая одобрил первый в мире закон, регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«Сегодня Совет [ЕС] одобрил новаторский закон, направленный на гармонизацию правил ИИ… Закон основан на риск-ориентированном подходе, который означает, что чем выше риск причинения вреда обществу, тем строже правила», — говорится в сообщении.

В Совете считают, что документ может установить мировые стандарты регулирования ИИ.

Новый закон классифицирует различные системы, основанные на ИИ, в зависимости от риска. На ИИ-системы с ограниченным риском будут распространяться «очень простые» требования о прозрачности. ИИ-системы с высоким уровнем риска для доступа на рынок ЕС должны будут соблюсти ряд обязательств.

Определённые приложения ИИ, которые угрожают правам граждан, будут запрещены. В частности, под запрет попадают системы биометрической идентификации, системы «социального рейтинга», а также ИИ, который манипулирует человеческим поведением или использует уязвимости людей.

В марте закон одобрил Европарламент. Депутаты тогда отметили, что цель документа — «защита фундаментальных прав, демократии, верховенства закона и экологической устойчивости от высокорискованного искусственного интеллекта, а также стимулирование инноваций и утверждение Европы в качестве лидера в этой области».

Теперь документ должны подписать председатели Совета ЕС и Европарламента, после чего он вступит в силу примерно через месяц. У стран ЕС будет два года на подготовку к его применению.