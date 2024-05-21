19 мая в Намангане стартовал 63-й Международный фестиваль цветов. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам приняла участие в открытии традиционного праздника, который проводится ежегодно с августа 1961 года, и подготовила фоторепортаж.

Мероприятие в 10:00 открыл автокараван из более чем 200 машин, украшенных разными цветами. Они направились из международного аэропорта Намангана в сторону парка культуры и отдыха имени Бабура. Кортеж состоял из ретро и современных автомобилей. Каждый из них, принадлежащий разным государственным организациям, хокимиятам и высшим учебным заведениям области, был оформлен по-своему.

На церемонии открытия выступил хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков. Он отметил, что престиж фестиваля растёт с каждым годом. Хоким сообщил, что к фестивалю по всему городу были высажены 45 млн цветов и кустарников 65 видов. Более 30 млн из них были высажены в парке Бабура. Посадили цветы и создали цветочные композиции ещё в двух парках — «Афсоналар боги» и «Янги Узбекистон».

Ожидается, что в этом году фестиваль посетят более 6 миллионов участников, в том числе более 200 тысяч иностранных гостей.

В день открытия в мероприятии участвовали представители государственных учреждений, инвесторы и представители сферы туризма из таких стран, как Китай, Южная Корея, США, Япония, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Болгария, Турция.

В рамках фестиваля запланированы различные культурно-просветительские мероприятия: международная конференция на тему «Перспективы туризма на Великом Шёлковом пути», концерт Национального симфонического оркестра Узбекистана, развлекательные вечера, выступления фольклорных коллективов.

Кроме мероприятий, связанных с цветами, программа фестиваля включает выставку изделий народных промыслов, книг, фотографий, живописи и национальных костюмов.

Фестиваль продлится до 23 июня.

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