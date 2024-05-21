19 мая в Намангане стартовал 63-й Международный фестиваль цветов. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам приняла участие в открытии традиционного праздника, который проводится ежегодно с августа 1961 года, и подготовила фоторепортаж.

Мероприятие в 10:00 открыл автокараван из более чем 200 машин, украшенных разными цветами. Они направились из международного аэропорта Намангана в сторону парка культуры и отдыха имени Бабура. Кортеж состоял из ретро и современных автомобилей. Каждый из них, принадлежащий разным государственным организациям, хокимиятам и высшим учебным заведениям области, был оформлен по-своему.

На церемонии открытия выступил хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков. Он отметил, что престиж фестиваля растёт с каждым годом. Хоким сообщил, что к фестивалю по всему городу были высажены 45 млн цветов и кустарников 65 видов. Более 30 млн из них были высажены в парке Бабура. Посадили цветы и создали цветочные композиции ещё в двух парках — «Афсоналар боги» и «Янги Узбекистон».

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Ожидается, что в этом году фестиваль посетят более 6 миллионов участников, в том числе более 200 тысяч иностранных гостей.

В день открытия в мероприятии участвовали представители государственных учреждений, инвесторы и представители сферы туризма из таких стран, как Китай, Южная Корея, США, Япония, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Болгария, Турция.

В рамках фестиваля запланированы различные культурно-просветительские мероприятия: международная конференция на тему «Перспективы туризма на Великом Шёлковом пути», концерт Национального симфонического оркестра Узбекистана, развлекательные вечера, выступления фольклорных коллективов.

Кроме мероприятий, связанных с цветами, программа фестиваля включает выставку изделий народных промыслов, книг, фотографий, живописи и национальных костюмов.

Фестиваль продлится до 23 июня.

Фото

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветовнаманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветовнаманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветовнаманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов

наманган, фестиваль цветов