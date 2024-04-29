Политика
Президент Узбекистана вернулся из отпуска
Президент Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска, который длился неделю. Сегодня он заслушает отчёты своих советников, руководителей ряда министерств и ведомств, а на неделе примет участие в международном инвестфоруме в Ташкенте.
Экономика
В Ташкентском инвестиционном форуме примут участие делегации 84 стран
Президент Узбекистана ознакомился с ходом подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму, который состоится 2−3 мая. В этом году ожидается участие почти 2500 человек из 84 стран: члены правительств, крупный бизнес, представители ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.
Сделки с недвижимостью и машинами предложено перевести в безналичную форму
Правительство Узбекистана разрабатывает меры по борьбе с теневой экономикой, чтобы сократить использование наличных денег. В безналичную форму могут перевести куплю-продажу недвижимости и автомобилей, зарплату сотрудникам бюджетных организаций и другое.
Средняя номинальная зарплата в первом квартале выросла на 19,8%
Средняя номинальная зарплата в Узбекистане за первый квартал 2024 года выросла на 19,8% — до 4,92 млн сумов. Разрыв в зарплатах в сфере образования и здравоохранения увеличился по сравнению с республиканским уровнем.
Общество
С середины недели в Узбекистане потеплеет
После значительного похолодания в Узбекистане с середины недели днём воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов, местами — до +31. Ночная температура повысится до +10…+15 градусов. Осадков не ожидается.
На выставке-ярмарке в Ташкенте представят товары, произведённые людьми с инвалидностью
Выставка-ярмарка продукции, произведённой людьми с инвалидностью, пройдёт в «Узэкспоцентре» 1−2 мая. На ней представят мебель, текстиль, обувь, технику и продукты питания.
Представлена бесплатная мобильная библиотека книг и аудиокниг на узбекском языке Mutolaa
В Ташкенте представили проект Mutolaa — бесплатное мобильное приложение, в котором собраны свыше 1000 книг на узбекском языке, более половины из которых имеют аудиоверсии. Все тексты читают профессиональные актёры дубляжа.
Спорт
Футболисты Узбекистана победили Индонезию на Кубке Азии U-23 и впервые в истории вышли на Олимпиаду (+видео)
Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.
Гимнастки Узбекистана завоевали семь медалей на Кубке мира в Ташкенте
Гимнастки Узбекистана завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте.
Мир
Таджикистан выразил озабоченность «повсеместным нарушением» прав граждан страны в России
МИД Таджикистана вручил российскому послу ноту протеста, в которой выразил озабоченность «подчёркнуто негативным отношением» к гражданам страны в России, а также «повсеместным нарушением» их прав.
Суд в Гааге может выдать ордера на арест руководства Израиля из-за войны в Газе — NYT
Власти Израиля полагают, что Международный уголовный суд в Гааге может предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим израильским чиновникам из-за войны в Газе. Суд также рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров ХАМАС.
Половине крупных городов Китая угрожает затопление — исследование
Почти половине крупных городов Китая угрожает затопление из-за проседания грунта, которое вызвано не только снижением уровня грунтовых вод, но и весом стоящих на ней построек, выяснили исследователи.
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