Политика

Президент Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска, который длился неделю. Сегодня он заслушает отчёты своих советников, руководителей ряда министерств и ведомств, а на неделе примет участие в международном инвестфоруме в Ташкенте.

Экономика

Президент Узбекистана ознакомился с ходом подготовки к III Ташкентскому международному инвестиционному форуму, который состоится 2−3 мая. В этом году ожидается участие почти 2500 человек из 84 стран: члены правительств, крупный бизнес, представители ООН, ЕБРР, ОПЕК и ШОС.

Правительство Узбекистана разрабатывает меры по борьбе с теневой экономикой, чтобы сократить использование наличных денег. В безналичную форму могут перевести куплю-продажу недвижимости и автомобилей, зарплату сотрудникам бюджетных организаций и другое.

Средняя номинальная зарплата в Узбекистане за первый квартал 2024 года выросла на 19,8% — до 4,92 млн сумов. Разрыв в зарплатах в сфере образования и здравоохранения увеличился по сравнению с республиканским уровнем.

Общество

После значительного похолодания в Узбекистане с середины недели днём воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов, местами — до +31. Ночная температура повысится до +10…+15 градусов. Осадков не ожидается.

Выставка-ярмарка продукции, произведённой людьми с инвалидностью, пройдёт в «Узэкспоцентре» 1−2 мая. На ней представят мебель, текстиль, обувь, технику и продукты питания.

В Ташкенте представили проект Mutolaa — бесплатное мобильное приложение, в котором собраны свыше 1000 книг на узбекском языке, более половины из которых имеют аудиоверсии. Все тексты читают профессиональные актёры дубляжа.

Спорт

Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Индонезией в полуфинале Кубка Азии U-23 и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.

Гимнастки Узбекистана завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте.

Мир

МИД Таджикистана вручил российскому послу ноту протеста, в которой выразил озабоченность «подчёркнуто негативным отношением» к гражданам страны в России, а также «повсеместным нарушением» их прав.

Власти Израиля полагают, что Международный уголовный суд в Гааге может предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим израильским чиновникам из-за войны в Газе. Суд также рассматривает выдачу ордеров на арест лидеров ХАМАС.

Почти половине крупных городов Китая угрожает затопление из-за проседания грунта, которое вызвано не только снижением уровня грунтовых вод, но и весом стоящих на ней построек, выяснили исследователи.

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