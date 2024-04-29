Почти половина крупных городов Китая подвергается просадке грунта в «умеренной или сильной» степени. Это увеличивает риск наводнений для местных жителей, особенно на фоне повышения уровня моря из-за изменения климата, пишет Reuters со ссылкой на исследование под руководством учёного из Южно-Китайского педагогического университета.

Учёные применили метод космической радиолокационной интерферометрии и оценили просадку грунта в 82 крупных городах КНР с 2015 по 2022 год. Таким образом они смогли подсчитать высоту городского ландшафта за этот период.

Исследователи обнаружили, что 45% городских территорий Китая оседают быстрее, чем на три миллиметра в год, в то время как 16%, включая Пекин, делают это со скоростью более 10 миллиметров ежегодно.

По словам исследователей, одним из основных факторов проседания грунта является снижение уровня грунтовых вод. Города выкачивают воду быстрее, чем восполняются её объёмы, а ситуация усугубляется засухой, вызванной изменением климата. Оседание земли также происходит из-за веса стоящих на ней построек.

«Проседание грунта приводит к трещинам в земле, наносит ущерб зданиям и гражданской инфраструктуре, а также увеличивает риск наводнений», — отмечается в исследовании.

Учитывая, что городское население Китая превышает 900 млн человек, «оседание даже небольшой части земли может стать существенной угрозой» для страны, предупреждают учёные. Уже сейчас проседание грунта обходится китайским властям более чем в 7,5 млрд юаней (около 1 млрд долларов) в виде ежегодных убытков.

Одним из наиболее пострадавших стал город Тяньцзинь на севере Китая, в котором проживает более 15 миллионов человек. В прошлом году тысячи жителей эвакуировали из многоэтажных домов после того, как рядом с ними появились большие трещины. Правительство Тяньцзиня назвало происшествие «внезапной геологической катастрофой» и не исключило, что бурение геотермальных скважин привело к оседанию земли в районе.

Горнодобывающая промышленность также является фактором риска: в некоторых районах Китая, где ранее велась активная добыча угля, властям приходилось заливать бетон в отработанные шахты, чтобы избежать проседания грунта.