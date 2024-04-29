Молодёжная сборная Узбекистана одержала победу над Индонезией и вышла в финал чемпионата Азии среди футболистов до 23 лет, который проходит с 15 апреля по 3 мая в Катаре. Матч, прошедший 29 апреля, завершился со счётом 2:0.

На 27-й минуте встречи Узбекистан мог получить пенальти в свои ворота, но судья после проверки эпизода в системе VAR решил, что Абдукодир Хусанов не нарушил правила при выносе мяча из-под соперника.

На 63-й минуте индонезийцы открыли счёт, однако гол был отменён из-за офсайда после просмотра записи в системе VAR.

Спустя 5 минут Узбекистан U-23 открыл счёт — Мухаммадкодир Хамралиев навесил в штрафную, где вышедший на замену во втором тайме нападающий Хусаин Норчаев переправил мяч в ворота соперника.

На 82-й минуте судья показал красную карточку защитнику Ризки Рамадани, который ударил в пах Жасура Жалолиддинова.

На 86-й минуте узбекистанцы исполнили штрафной удар, вратарь отбил, но на добивании оказался Абдукодир Хусанов, который попал в штангу, а мяч отправился в ворота, отскочив от Пратама Архана (автогол).

Фото: Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

Фото: АФУ.

Таким образом, Узбекистан U-23 вышел в финал молодёжного Кубка Азии, благодаря чему впервые в своей истории квалифицируется на Олимпиаду, которая пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

3 мая в 20:30 команда за победу на чемпионате сыграет с победителем другой полуфинальной пары Япония U-23 — Ирак U-23.

Кубок Азии среди юношей до 23 лет — международный чемпионат Азии по футболу, проводимый раз в два года и организуемый Азиатской футбольной конфедерацией. Турнир пройдёт с 15 апреля по 3 мая в Катаре.

Турнир выступает в качестве отборочного турнира АФК на летние Олимпийские игры 2024 года во Франции. Три лучшие команды турнира квалифицируются на Олимпиаду в качестве представителей Азии, а четвёртая лучшая команда примет участие в матче плей-офф. Всего в турнире соревнуются 16 команд. Саудовская Аравия является действующим чемпионом.

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