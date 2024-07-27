Работодатели из Узбекистана и других стран могут подать заявки на участие в HR-премии EMBRAS 2024 (Employer Brand Award & Summit). Проекты, направленные на удовлетворение потребности сотрудников и повышение их профессионального и творческого потенциала, а также рост эффективности бизнеса, принимаются до 16 августа на сайте мероприятия.

EMBRAS — ежегодная премия и саммит в области бренда работодателя и HR-индустрии, основання в 2018 году. Мероприятие ориентировано на топ-менеджеров и руководителей, HR-директоров, а также специалистов по обучению и развитию персонала. Конкурс знакомит участников со спецификой компаний из Центральной Азии, СНГ и Европы на одной площадке.

Участники конкурса могут заявить о себе, продемонстрировать реализованные проекты, получить обратную связь коллег и признание профессионального сообщества.

В этом году мероприятие состоится 18 октября.

Как правило, в EMBRAS участвуют компании, работающие над создание благоприятной среды для развития и роста сотрудников, формированием привлекательных условий труда, продвижением HR-бренда и совершенствованием корпоративной культуры. В предыдущие годы номинантами премии становились такие компании, как Korzinka, AKFA, Норникель, Beeline Uzbekistan, Ucell, кондитерский дом SAFIA, Uzum, Агробанк, Газпромбанк, Ishonch и многие другие.

В рамках премии пройдёт саммит, посвящённый наиболее актуальным темам 2024 года в сфере HR. На нём выступят международные и локальные спикеры, а также номинанты премии.

Каждая компания может подать до трёх разных проектов в трёх различных номинациях. Номинации следующие:

Бизнес-результат: будут оцениваться проекты, которые принесли значительную пользу для бизнеса и достигли высокой эффективности вложений.

Открытый диалог: для проектов, направленных на повышение информированности сотрудников через развитие внутренних или внешних HR-коммуникаций.

Имидж работодателя: для проектов, направленных на эффективное формирование и продвижение бренда работодателя с целью привлечения и удержания талантов.

Инновации: для проектов, которые соответствуют актуальным трендам в бизнесе и управлении персоналом, используют современные технологии и предлагают инновационные решения для индустрии или рынка страны.

Развитие талантов: будут оцениваться проекты в области развития человеческого потенциала.

Добрые дела: для социальных проектов, направленных на поддержку местного сообщества, благотворительность и волонтерство с вовлечением сотрудников компании.

ESG в управлении персоналом: в этой номинации будут оцениваться проекты по внедрению принципов защиты окружающей среды, созданию благоприятных социальных условий, формированию добросовестного отношения к сотрудникам и клиентам и надлежащего управления.

Прорыв года: эта номинация предназначена для компаний, которые делают первые шаги в области системного развития персонала.