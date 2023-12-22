Потоки денежных переводов в Узбекистан, являющегося крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии, сократятся с 16,7 млрд долларов (около 21% ВВП) в 2022 году до 16,1 млрд долларов (около 17,8% ВВП) в 2023 году, прогнозирует Всемирный банк.

В целом, в странах, которые получали большие объёмы денежных переводов из России, таких как Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан и Узбекистан, происходит корректировка их объёмов — с высоких в сторону постепенного снижения.

В случае конкретно Узбекистана снижение денежных переводов можно объяснить сокращением количества трудовых мигрантов из республики в российских регионах, ростом инфляции в России и повышением курса узбекского сума по отношению к российскому рублю.

Денежные переводы из России в 2023 году по-прежнему намного превышают уровень до начала войны в Украине в 2020—2021 годах, говорится в сообщении ВБ.

Россия остаётся крупнейшим источником денежных переводов в Узбекистан, отметили в ВБ, на её долю приходится около 80% общего объёма денежных переводов в страну. В 2019—2021 годах денежные переводы из России составляли лишь около половины от общего объёма денежных переводов в Узбекистан.