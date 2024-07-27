В Янгиюльском районе Ташкентской области задержан подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По предварительной информации, 29-летний задержанный был родственником покойного мужчины (33 года), вместе с которым были убиты женщина (25 лет) и трое детей (6, 3 и 2 лет). Как мы писали, после убийства подозреваемый поджёг их дом.

В ходе расследования он сообщил, что совершил преступление из-за долга, который был у покойного.

Следственные действия продолжаются, говорится в сообщении.