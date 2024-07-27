В Узбекистане зарегистрированы рекордные показатели потребления электроэнергии, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По данным Минэнерго, спрос на электроэнергию за неделю увеличился на 16,5 млн кВт⋅ч, или на 7,1% в среднем «из-за аномально жаркой погоды, наблюдающейся в нашей республике». В частности, 25 и 26 июля были обновлены исторические рекордные показатели в энергосистеме страны.

В частности, 25 июля в 15:47 при температуре воздуха 39,7 градуса Цельсия в Ташкенте суммарное потребление электрической мощности в энергосистеме Узбекистана составила 11822 МВт. В диспетчерской службе 1055 25−26 июля выросли число обращений о перебоях в поставках электричества.

«Этот показатель является абсолютным рекордом в истории для летнего периода, что на 343 МВт больше максимального потребления, зафиксированного 28 июля 2023 года (+40 градусов). Кроме того, 26 июля максимальное суточное потребление электроэнергии для летнего периода составило 253,3 млн кВт⋅ч, что на 0,9 млн кВт⋅ч больше максимума потребления 28 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

В субботу в 14:27 в Ташкенте наблюдался абсолютный исторический рекорд потребления мощности — 1705 МВт. Это на 97 МВт больше максимального потребления, зафиксированного 27 июля (+40,1 градуса) прошлого года.

Минэнерго отметило, что из-за аномальной жары и снижения пропускной способности воздушных линий электропередачи и кабелей на некоторых энергообъектах столицы зафиксированы чрезвычайно сильные нагрузки (с 11:00 до 17:00).

«Данная ситуация потребовала введения краткосрочных временных ограничений для потребителей города Ташкента в целях предотвращения возможных системных аварий и предотвращения нерегулируемых массовых отключений столичных потребителей», — говорится в сообщении.

В министерстве попросили потребителей отнестись с пониманием, поскольку такие экстренные меры с отключением потребителей от электроснабжения на короткий период времени требуются для того, чтобы не допустить крупномасштабных сбоев в электросети, которые потребуют длительного ремонта.

Потребителей также попросили соблюдать «строгую экономию» и не использовать электроприборы в тех случаях, когда в этом нет необходимости. Тем самым абоненты внесут свой вклад в снижение нагрузки и числа перебоев в системе.

Как отмечает ведомство, сегодня энергосистема страны имеет в общей сложности 1300 МВт резервной мощности в дневное время. Около 1900 МВт (16%) потребности энергосистемы покрывается за счёт солнечных фотоэлектрических установок. В результате в час экономится 590 тысяч кубометров газа, указали в Минэнерго.

Аварии, произошедшие на некоторых сетях, ликвидируются в срочном порядке специальными бригадами в регионах. Для оперативного реагирования на обращения граждан по номеру 1154 привлечены дополнительные сотрудники.

В конце июня министерство отмечало, что в Узбекистане нет проблем, связанных с производство электроэнергии. Потребителям тогда доставлялось меньше электроэнергии, поскольку они начали экономить после повышения тарифов, отмечал госорган.