Приговор 67-летнего учителя музыки, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю ученицу в Ташкенте, остался без изменений, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой, которая сопровождала дело.

В августе 2023 года проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz сообщал об учителе музыки из Ташкента, который во время частных занятий у себя дома пытался изнасиловать ученицу, которой на тот момент было 12 лет. После публикации было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 119 Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении лица, не достигшего 14 лет).

После публикации к Nemolchi.uz обратилась бывшая ученица обвиняемого, которая рассказала, что учитель развращал её, когда она была ребёнком. Она также отметила, что для педагога это был не единичный случай домогательств к ученицам

В марте этого года суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 119 УК и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор просил суд назначить ему 13 лет лишения свободы, однако суд учёл возраст подсудимого.

Тем не менее, учитель музыки пытался обжаловать решение в апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам, но на последнем заседании 26 июля суд оставил приговор без изменений.

В пресс-службе детского омбудсмана отметили, что в связи с поправками в законодательство о защите женщин и детей от насилия осуждённый не сможет претендовать на уменьшение срока отбывания наказания.

«Важно отметить, что сегодня в наших судах укрепляется особая решимость надёжно обеспечивать права ребёнка и приоритетный подход к защите интересов ребёнка. Необходимо продолжить этот подход более стабильно и сформировать единую судебную практику в республике в этом отношении.