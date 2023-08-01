В первой половине 2023 года резко снизился объём трансграничных переводов в Узбекистан. Об этом на пресс-конференции 27 июля сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

За январь-июнь в страну поступило 5,2 млрд долларов переводов, что на 21,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год. При этом глава регулятора отметил наличие роста «в рамках фундаментального тренда» — падение объёма переводов объясняется аномальным ростом в прошлом году (6,5 млрд долларов за первое полугодие).

Согласно докладу ЦБ, в первом квартале помесячная динамика по переводам была выше прошлогодних показателей. С января по апрель приток переводов увеличился на 21% — до 3,1 млрд долларов. Около 87% полученной суммы в этот период поступило из России.

Однако во втором квартале объем переводов сократился почти вдвое к предыдущему году — с 5,06 млрд до 2,85 млрд долларов. В июне динамика по поступлениям ещё больше ухудшилась — объем переводов в 2,26 раз ниже, чем было в этом месяце 2022 года, отмечает Spot.

Россия остаётся главным источником денежных переводов. На неё пришлось около 80% от общего объёма поступлений за полугодие.

Глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов прогнозирует, что по итогам года объем переводов будет в районе 11−11,5 млрд долларов, что на 32−35% ниже показателя за 2022 год. Снижение поступлений из России будет в том числе связано с девальвацией рубля, считает он.

В 2022 году в Узбекистан поступили денежные переводы на рекордные 16,9 млрд долларов, что в 2,1 раза больше показателя 2021 года. Большая часть (85%) приходится на Россию.

Резкий рост переводов в ЦБ объясняли легализацией ранее неучтённых каналов для отправки денег, ростом экспортных поступлений в наличной форме и другим. Часть переводов обеспечили граждане Кыргызстана и Таджикистана, где из-за дефицита наличной валюты переводили деньги в узбекистанские банки для обналичивания.