Футболисты олимпийской сборной Узбекистана прокомментировали итоги первого матча группового этапа Олимпийских игр во Франции, в котором команда уступила Испании со счётом 1:2.





По словам автора первого в истории гола узбекистанцев на Олимпиаде, нападающего Элдора Шомуродова, команда провела неплохой первый матч, учитывая, что соперником была Испания.

«Когда в соперниках Испания, она не прощает маленькие ошибки, думаю, что мы проиграли из-за небольших ошибок. Наша задача — в первую очередь выйти из группы. Хоть мы и не победили, но против Испании игроки действовали хорошо. В группе есть соперники, равные нам по силам. Мы пока ничего не потеряли. Впереди важная игра, будем к ней готовиться», — сказал он.





Вратарь Абдувахид Нематов, отбивший в матче пенальти, отметил, что команда хорошо подготовилась к матчу, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Нам немного не повезло. Сделав правильные выводы после игры с Испанией, мы подготовимся к следующим встречам», — заявил он.

По его словам, он не изучал, как соперники исполняют пенальти, но смог увидеть момент удара, благодаря чему смог отразить 11-метровый. При этом во втором голе в ворота Узбекистана Нематову было сложно увидеть мяч из-за большого количества игроков в штрафной.

Полузащитник Умарали Рахмоналиев сказал, что «всё было хорошо, кроме результата».

«Мы вышли на поле, чтобы побеждать, поэтому в последние минуты сосредоточили всё внимание на атаке. Плотную защиту используют для сохранения счёта. Испания также использовала этот метод», — сказал он.

За матчем Узбекистан-Испания с трибун следил президент Международной федерации Футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Я очень рад находиться на одной из игр открытия Олимпиады между Узбекистаном и Испанией. Приятно видеть, что Париж объединяет всех людей. Я с нетерпением жду великолепной спортивной недели на Олимпийских играх 2024 года!» — написал он в соцсетях.

Болельщики Узбекистана подарили ему тюбетейку (дуппи) и платок на пояс, который завязал первый вице-президент Ассоциации футбола Равшан Ирматов.

После Испании в группе С Узбекистан сыграет с Египтом 27 июля (20:00 по Ташкентскому времени) в Нанте, а третий матч будет против Доминиканской Республики 30 июля (18:00).